Двое молодых мужчин обокрали гараж жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 20:17 2019-11-26T20:17:47+03:00

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В полицию обратился 29-летний житель Конаковского района. Мужчина рассказал, что неизвестные сорвали навесной замок на входной двери гаража, проникли внутрь и похитили имущество, хранившееся в нем. Ущерб составил 90 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастны жители города Конаково 19 и 26 лет. Злоумышленников задержали, в полиции они сознались в содеянном и были водворены в изолятор временного содержания

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU