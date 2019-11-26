У жителей Твери будут снимать с банковских карт деньги за проезд без их ведома

СЕГОДНЯ 17:50 2019-11-26T17:54:17+03:00

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Администрация Твери распространила официальное заявление от руководства компании "ТСТ" ("ТрансСвязь Телеком"), оператора безналичной оплаты в транспорте Твери. В заявлении говорится, что с мая по ноябрь 2019 года за некоторые поездки на общественном транспорте, которые горожане оплачивали банковской картой, не происходило списание денег. Несмотря на то, что "зелёная стрелочка" загоралась, списания фактически не происходило.

Компания «ТСТ» объясняет это ошибкой системы, которая осуществляет обслуживание.

- Совместно с банком-эквайером, проводившим оплату, эта проблема сейчас устраняется, - гласит сообщение за подписью генерального директора ООО «ТСТ» Александра Анискина. - Деньги за неоплаченные ранее поездки будут сняты до конца года.

Таким образом, если верить данной информации, у некоторых тверичан с банковских карт в ближайшее время могут списываться деньги за поездки совершённые ранее. В компании просят не беспокоиться по данному поводу и, в случае возникновения вопросов, звонить по телефону технической службы: 8 (4822) 47-62-77. Осталось лишь выяснить, насколько это законно.

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ИСТОЧНИК KP.RU