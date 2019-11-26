2019-11-26T15:18:21+03:00
Общество

Владелец маршрута № 208 Твери отменил безналичную оплату проезда, так как не досчитался полутора миллионов рублей

Виктория ТУШКОВА
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Возобновление безналичной оплаты проезда на 208-м маршруте сейчас под большим вопросом. ФОТО: Виктория ТУШКОВА, Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ.Возобновление безналичной оплаты проезда на 208-м маршруте сейчас под большим вопросом. ФОТО: Виктория ТУШКОВА, Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ.
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С 23 ноября во всех автобусах 208-й маршрутки перестали принимать оплату по безналу, с помощью банковских карт. В объявлениях, развешенных по этому поводу в салонах автобусов, причиной значится невыполнение платёжных обязательств со стороны компании - оператора безналичной оплаты. Это компания «ТрансСвязь Телеком» («ТСТ»), она обеспечивает возможность оплаты банковскими картами не только на 208-м маршруте, но и в муниципальном транспорте.

В «ТрансСвязь Телекоме» сразу объяснить ситуацию «КП»-Тверь» не смогли. Директор по юридическим вопросам Роман Перчев лишь пообещал в понедельник, 25 ноября, что разошлёт информацию в СМИ «сегодня или завтра». Тверская «Комсомолка» письмо от компании-оператора так и не получила. Зато нам удалось дозвониться до генерального директора перевозчика - компании «СВТК» - Артура Смирнова, который и прояснил ситуацию.

- Накопилась задолженность. По состоянию на пятницу «ТСТ» нам задолжало, насколько я помню, около полутора миллионов. Мы отправили им претензию. До этого долго пытались вопрос как-то по-другому решить, но он не решался. Пришлось обращаться с претензией и просьбой принять меры, - обрисовал ситуацию Артур Смирнов. - Деньги от пассажиров поступают на счета «ТСТ», а они уже перечисляют их нам. И сделать это, согласно нашему договору, компания-оператор должна в течение трёх банковских дней. А прошло уже порядка двадцати. Чтобы не работать бесплатно, мы и приостановили возможность безналичной оплаты.

После официальной претензии компания «ТрансСвязь Телеком» объяснила перевозчику причины происходящего, сославшись на проблемы с программным обеспечением.

- Сегодня (26 ноября. - Ред.) мы получили от них письмо, в котором говорится про сбой в какой-то программе, - добавил Артур Смирнов. - Возможно, так и есть, мы сейчас это выясняем. В банке, к сожалению, не могут сообщить, поступали ли деньги от пассажиров на счета «ТСТ», это банковская тайна. Раньше опоздание в перечислении денег на наш счёт в «ТСТ» объясняли какими-то банковскими задержками.

Восстановится ли возможность оплаты банковской картой на 208-м маршруте, сейчас сказать сложно. Неизвестна пока и судьба безналичной оплаты в муниципальном транспорте, ведь обслуживает эту систему та же компания - «ТрансСвязь Телеком», и по информации источника в МУП «ПАТП-1», компания предприятию также задолжала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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