В Тверской области мужчина пытался сбыть крупную партию растительного наркотика
В противоправной деятельности подозревается 35-летний, ранее судимый, неработающий житель Удомельского городского округа.
В результате обыска в квартире по месту жительства у мужчины полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения массой 418,7 граммов. Экспертиза выявила, что вещество - наркотик растительного происхождения.
По версии оперативников, задержанный планировал сбыть запрещенное средство на территории Тверской области.
Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.
В отношении него возбуждено уголовное дело. За хранение и сбыт наркотиков мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU