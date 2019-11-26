В Тверской области мужчина пытался сбыть крупную партию растительного наркотика

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-26T16:47:52+03:00

За сбыт наркотиков мужчине грозит 20 лет тюрьмы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ему грозит 20 лет тюрьмы

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В противоправной деятельности подозревается 35-летний, ранее судимый, неработающий житель Удомельского городского округа.

В результате обыска в квартире по месту жительства у мужчины полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения массой 418,7 граммов. Экспертиза выявила, что вещество - наркотик растительного происхождения.

По версии оперативников, задержанный планировал сбыть запрещенное средство на территории Тверской области.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В отношении него возбуждено уголовное дело. За хранение и сбыт наркотиков мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU