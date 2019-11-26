СЕГОДНЯ 09:22 2019-11-26T09:22:11+03:00

В Тверской области пройдут масштабные учения по ликвидации ЧС на транспорте Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В масштабных командно-штабных учениях, которые запланированы в Тверской области на 10-11 декабря, будут задействованы силы регионального Управления МЧС, Минтранса Тверской области, ГИБДД, Центра медицины катастроф Тверской области, Росавтодора, а также санавиация.

О проведении мероприятия по отработке взаимодействия при ликвидации последствий ЧС на объектах транспортной инфраструктуры стало известно в понедельник, 25 ноября, в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Известно, учения пройдут в два этапа. На первом - будут отработаны вопросы оповещения, сбора и организации работы ведомств и органов власти. На втором этапе запланирована практическая отработка действий органов управления, сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU