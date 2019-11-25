2019-11-25T23:49:30+03:00
Звезды

Накануне Нового года выберут «Юную Мисс Тверь 2019»

Возраст участниц 12-16 лет
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
"Юной Мисс Тверь 2018" стала 13-летняя София Куликова. Фото: Рика Балаева"Юной Мисс Тверь 2018" стала 13-летняя София Куликова. Фото: Рика Балаева
Изменить размер текста:

28 декабря в ДК «Химволокно» Твери пройдет конкурс красоты «Юная Мисс Тверь 2019». Возраст участниц: 12-16 лет.

Помимо выходов в красивых нарядах, зрителей ждет яркая концертная программа.

Каждая участница примет участие в репетициях и постановках. А по окончанию конкурса получит в подарок диадему, ленту, сладкий подарок и диплом участника.

Победительница будет представлять Тверь на конкурсе "Мисс юная красавица России".

Количество мест ограничено.

Подробная информация по тел: 75-19-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На второй встрече проекта "Осторожно: поэзия!" жителей Твери ждет встреча с Анастасией Ильиных
День матери Тверь праздновать ещё не закончила
Вышневолоцкий open air: видео, на котором подростки танцуют у памятника Екатерине II, набирает популярность в сети
В бюджетных учреждениях Тверской области опять нашли фальсифицированное масло
Спасатели МЧС Тверской области выпустили видеопредупеждение: выход на лёд опасен
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с начальником регионального УФСИН Александром Кузьминым
В Тверской области Госавтоинспекция проводит проверку пассажирских автобусов
В Тверской области неизвестные осквернили памятник на месте расстрела Лизы Чайкиной
В Твери начался суд над бандой "черных риелторов", которая жестоко расправлялась со своими клиентами
Пожилой мужчина получил ожоги на пожаре в Тверской области
Жители Тверской области гриппом не болеют
Тверская организация "Союз детей-сирот войны" проведет митинг у обелиска Победы
В Тверской области прокуратура нашла два самовольных общественных кладбища
Администрацию Рамешковского района Тверской области через суд обязали отремонтировать дорогу
На трассе М-11 в Тверскй области иномарка протаранила отбойник
Лекция «Михаил Тверской» пройдет в Императорском дворце
Администрация Твери ищет перевозчика на маршрут №207
В мастерские картинной галереи смогут заглянуть жители и гости Твери
Следователи устанавливают обстоятельства гибели на водоёме в Тверской области восьмилетнего мальчика
Водитель легковушки погиб после столкновения с тягачом в Тверской области
На парковке в Твери мальчик-пешеход выскочил под колеса иномарки