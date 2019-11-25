Накануне Нового года выберут «Юную Мисс Тверь 2019»

СЕГОДНЯ 23:34 2019-11-25T23:49:30+03:00

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28 декабря в ДК «Химволокно» Твери пройдет конкурс красоты «Юная Мисс Тверь 2019». Возраст участниц: 12-16 лет.

Помимо выходов в красивых нарядах, зрителей ждет яркая концертная программа.

Каждая участница примет участие в репетициях и постановках. А по окончанию конкурса получит в подарок диадему, ленту, сладкий подарок и диплом участника.

Победительница будет представлять Тверь на конкурсе "Мисс юная красавица России".

Количество мест ограничено.

Подробная информация по тел: 75-19-19.

ИСТОЧНИК KP.RU