2018-12-21T22:59:12+03:00
Общество

"Юной Мисс Тверь 2018" стала София Куликова

Теперь девушка будет представлять Тверскую область в Москве
Ирина ТАРАСОВА
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21 декабря в ДК Химволокно" прошел традиционный фестиваль красоты "Юная Мисс Тверь 2018". Участницами красивого предновогоднего праздника стали 31 очаровательная принцесса от 3 до 16 лет.

Помимо трех выходов на сцену красавиц зрителей ждала прекрасная программа творческих коллективов.

Итогом шоу стало подведение итогов. Юной Мисс Тверь 2018 стала София Куликова.

- Не верится просто! Спасибо всем огромное! - выложила сразу в соцсетях девушка.

"Комсомольская правда" традиционно отметила самую юную участницу конкурса. На этот раз маленькой "Мисс КП" стала 3-х летняя Нелли Сучкова.

- Всех поздравляю с Новым годом. желаю любви счастья и много подарков! - пожелала всем читателям "Комсомолки" девочка. К ее поздравлениям присоединяемся и мы.

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