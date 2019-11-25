2019-11-25T20:57:36+03:00
Звезды

День матери Тверь праздновать ещё не закончила

В ближайшую пятницу мама покажут концерт в досуговом центре «Истоки»
Поделиться:
День матери отмечают в последнее воскресенье ноября.День матери отмечают в последнее воскресенье ноября.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

24 ноября Тверь отпраздновала День матери. Но праздник на этом не закончился. 29 ноября, в будущую пятницу, тверском досуговом центре «Истоки» состоится праздничный концерт, посвящённый любимым мамам.

Артистов досуговому центру долго искать не пришлось: на сцене выступят коллективы центра. Будет много танцев. Свою хореографию покажут коллективы и ансамбли "Бродвей", "Лучики", "Слава" и "Звезда". Поют вокалисты "Звездопада", "Города мечты" и других коллективов.

А ещё гостей ждёт "Карнавал сладостей", который представит театр моды "Смайл", и выставка "Мама - первое слово" от "АРТ-лаборатории".

Досуговый центр "Истоки" располагается на Санкт-Петербургском шоссе, 95. Гостей ждут к 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Накануне Нового года выберут «Юную Мисс Тверь 2019»
На второй встрече проекта "Осторожно: поэзия!" жителей Твери ждет встреча с Анастасией Ильиных
Вышневолоцкий open air: видео, на котором подростки танцуют у памятника Екатерине II, набирает популярность в сети
В бюджетных учреждениях Тверской области опять нашли фальсифицированное масло
Спасатели МЧС Тверской области выпустили видеопредупеждение: выход на лёд опасен
Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с начальником регионального УФСИН Александром Кузьминым
В Тверской области Госавтоинспекция проводит проверку пассажирских автобусов
В Тверской области неизвестные осквернили памятник на месте расстрела Лизы Чайкиной
В Твери начался суд над бандой "черных риелторов", которая жестоко расправлялась со своими клиентами
Пожилой мужчина получил ожоги на пожаре в Тверской области
Жители Тверской области гриппом не болеют
Тверская организация "Союз детей-сирот войны" проведет митинг у обелиска Победы
В Тверской области прокуратура нашла два самовольных общественных кладбища
Администрацию Рамешковского района Тверской области через суд обязали отремонтировать дорогу
На трассе М-11 в Тверскй области иномарка протаранила отбойник
Лекция «Михаил Тверской» пройдет в Императорском дворце
Администрация Твери ищет перевозчика на маршрут №207
В мастерские картинной галереи смогут заглянуть жители и гости Твери
Следователи устанавливают обстоятельства гибели на водоёме в Тверской области восьмилетнего мальчика
Водитель легковушки погиб после столкновения с тягачом в Тверской области
На парковке в Твери мальчик-пешеход выскочил под колеса иномарки