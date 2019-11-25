День матери Тверь праздновать ещё не закончила

СЕГОДНЯ 20:57 2019-11-25T20:57:36+03:00

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24 ноября Тверь отпраздновала День матери. Но праздник на этом не закончился. 29 ноября, в будущую пятницу, тверском досуговом центре «Истоки» состоится праздничный концерт, посвящённый любимым мамам.

Артистов досуговому центру долго искать не пришлось: на сцене выступят коллективы центра. Будет много танцев. Свою хореографию покажут коллективы и ансамбли "Бродвей", "Лучики", "Слава" и "Звезда". Поют вокалисты "Звездопада", "Города мечты" и других коллективов.

А ещё гостей ждёт "Карнавал сладостей", который представит театр моды "Смайл", и выставка "Мама - первое слово" от "АРТ-лаборатории".

Досуговый центр "Истоки" располагается на Санкт-Петербургском шоссе, 95. Гостей ждут к 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU