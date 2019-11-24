2019-11-24T09:06:38+03:00
Общество

Поздравляем самых родных: Тверь празднует День матери

Сегодня в городе пройдут концерты и праздничные мастер-классы
Виктория ТУШКОВА
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Не забудьте сказать слова благодарности любимым мамам!Не забудьте сказать слова благодарности любимым мамам!Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Тверь поздравляет мам. Вместе со всей страной наш город сегодня празднует День матери. В областной столице пройдут концерты и мастер классы - в честь мам и для мам. В Досуговом центре "Мир", что в "Южном", в час дня начнётся концерт "Мамино сердце". В ДК посёлка Литвинки праздничная программа запланирована на 15:00. В это же время в библиотеке имени Герцена на Тверском проспекте концертную программу "Для тебя, мама" представят преподаватели Детской школы искусств №1.

А если вы не успели приготовить для любимой мамы подарок, приходите в Тверской музейно-выставочный центр. В 14:00 в лекционно-выставочном зале состоится мастер-класс по кофейной живописи "Подарок маме".

Торжественные мероприятия, посвящённые этому доброму празднику, проходили в Твери на протяжении всей недели. 22 ноября три жительницы Тверской области, многодетные мамы, получили Почётные знаки Тверской области "Слава Матери". В этот же день в Бологовском районе госавтоинспекторы вместе с юными инспекторами дорожного движения из школы №12 одаривали женщин-водителей цветами.

СПРАВКА "КП"

День матери — международный праздник в честь матерей. В России он отмечается с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В других странах мира он празднуется в разные дни. В большинстве стран это второе воскресенье марта, в Белоруссии - 14 октября, в Египте - 21 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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