В бюджетных учреждениях Тверской области опять нашли фальсифицированное масло

СЕГОДНЯ 18:31 2019-11-25T18:31:10+03:00

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Специалисты Россельхознадзора по Тверской области ведут постоянный пищевой мониторинг - в учреждениях бюджетной сферы (школах, больницах, различных соцучреждениях) и в торговых организациях. В этот раз проверяли молочную продукцию, используемую в бюджетных учреждениях Кимрского района. Как это часто бывает, не обошлось без нарушений.

Жиры немолочного происхождения обнаружили в "Крестьянском" масле (массовой доли жира 72,5%) производства города Химки т "Традиционном" 82,5-процентном масле производства Курска. Такое масло является фальсификатом и производится в нарушение требований Таможенного союза к безопасности молока и молочной продукции.

Специалисты Россельхознадзора приняли меры для исключения этого масла из оборота, сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU