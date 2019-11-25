Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с начальником регионального УФСИН Александром Кузьминым

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-25T16:44:54+03:00

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В понедельник, 25 ноября, губернатор Игорь Руденя провел встречу с начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области Александром Кузьминым, который назначен на должность Указом Президента РФ 4 ноября. Главу ведомства губернатору представил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый.

В рамках встречи собравшиеся обсудили дальнейшее взаимодействие по обеспечению занятости, обучению, ресоциализации освободившихся граждан.

Как отметил глава региона, направление, которое сегодня необходимо развивать, - это трудоустройство и адаптация в современных условиях лиц, которые по истечению срока отбывания наказания вливаются в гражданское общество. Необходимо разработать совместные мероприятия по адаптации этих людей в региональную экономику.

Также в рамках встречи поднимались вопросы о повышении эффективности миграционной политики, сокращении нелегальной трудовой миграции в Тверском регионе, предоставлении трудовых возможностей местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU