Владимир Путин назначил нового начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области

4 Нояб. 21:24 2019-11-04T21:34:47+03:00

Им стал не выходец из Верхневолжья

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Сегодня, 4 ноября, Владимир Путин подписал Указ № 541 Об освобождении от должности и назначении на должность в некоторых федеральных государственный органах.

В частности, президент назначил нового начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области. Им стал полковник внутренней службы Александр Николаевич Кузьмин.

До сего дня Александр Николаевич был начальником Центральной нормативно-технической лаборатории ФСИН России.

До его назначения обязанности начальника УФСИН по Тверской области исполнял подполковник внутренней службы Павел Михайлович Федоров.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Кузьмин Александр Николаевич кандидат психологических наук.

Родился 1958 год в Потсдаме, Германия.

В органах внутренних дел служит с 1982 г., проходил службу на различных должностях руководящего, оперативного и профессорско-преподавательского состава МВД России, с 2011 г. – в НИИ ФСИН России.

Награждён ведомственными медалями и нагрудными знаками: «За верность долгу», «Участник боевых действий».

Выполнял научно-исследовательскую работу в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Область научных интересов – психология боевого стресса, оперативность образного отражения в экстремальных условиях профессиональной деятельности, саморегуляция в условиях рукопашного и стрелкового противоборства.

Имеет 54 публикации, из них 4 монографии.

ИСТОЧНИК KP.RU