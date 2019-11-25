2019-11-25T13:49:42+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина получил ожоги на пожаре в Тверской области

Причина пожара и ущерб устанавливаются
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На пожаре в жилом доме пострадал мужчина Фото: архив "КП"На пожаре в жилом доме пострадал мужчина Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре в деревне Глазачево, Красновского сельского поселения, Кимрского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 24 ноября.

По прибытии на место спасателей установлено, что возгорание произошло в деревянном жилом доме.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади.

Во ЧП пострадал мужчина 1956 года рождения. Он получил ожоги и был доставлен в Областную клиническую больницу.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24