Пожилой мужчина получил ожоги на пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:49 2019-11-25T13:49:42+03:00

На пожаре в жилом доме пострадал мужчина Фото: архив "КП"

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Сообщение о пожаре в деревне Глазачево, Красновского сельского поселения, Кимрского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 24 ноября.

По прибытии на место спасателей установлено, что возгорание произошло в деревянном жилом доме.

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади.

Во ЧП пострадал мужчина 1956 года рождения. Он получил ожоги и был доставлен в Областную клиническую больницу.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU