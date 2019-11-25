Пожилой мужчина получил ожоги на пожаре в Тверской области
Причина пожара и ущерб устанавливаются
На пожаре в жилом доме пострадал мужчина Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
Сообщение о пожаре в деревне Глазачево, Красновского сельского поселения, Кимрского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 24 ноября.
По прибытии на место спасателей установлено, что возгорание произошло в деревянном жилом доме.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади.
Во ЧП пострадал мужчина 1956 года рождения. Он получил ожоги и был доставлен в Областную клиническую больницу.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU