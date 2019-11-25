2019-11-25T12:37:31+03:00
Общество

Администрация Твери ищет перевозчика на маршрут №207

Конкурс на отбор кандидатов уже стартовал
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Имя нового перевозчика для 207-го маршрута назовут 28 ноябряИмя нового перевозчика для 207-го маршрута назовут 28 ноябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Администрация Твери объявила конкурс на поиск нового перевозчика на 207-й маршрут.

Напомним, прежняя компания-перевозчик 5 ноября 2019 года отказалась обслуживать данное направление.

Для обслуживания кольцевого маршрута №207 "Боровлево 1- ул. Республиканская - д. Дм. Черкассы - Боровлево 1" требуется 16 автобусов малого класса, которые будут курсировать по городу с 5:00 утра до 22:00 вечера.

Выйти на рейс новый перевозчик должен будет 9 декабря 2019 года.

Заявки принимаются в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, на ул. Вольного Новгорода, д. 8, каб. 32.

Имя перевозчика назовут 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилой мужчина получил ожоги на пожаре в Тверской области
Жители Тверской области гриппом не болеют
Тверская организация "Союз детей-сирот войны" проведет митинг у обелиска Победы
В Тверской области прокуратура нашла два самовольных общественных кладбища
Администрацию Рамешковского района Тверской области через суд обязали отремонтировать дорогу
На трассе М-11 в Тверскй области иномарка протаранила отбойник
Лекция «Михаил Тверской» пройдет в Императорском дворце
В мастерские картинной галереи смогут заглянуть жители и гости Твери
Следователи устанавливают обстоятельства гибели на водоёме в Тверской области восьмилетнего мальчика
Водитель легковушки погиб после столкновения с тягачом в Тверской области
На парковке в Твери мальчик-пешеход выскочил под колеса иномарки