Администрация Твери ищет перевозчика на маршрут №207

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-25T12:37:31+03:00

Имя нового перевозчика для 207-го маршрута назовут 28 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкурс на отбор кандидатов уже стартовал

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Администрация Твери объявила конкурс на поиск нового перевозчика на 207-й маршрут.

Напомним, прежняя компания-перевозчик 5 ноября 2019 года отказалась обслуживать данное направление.

Для обслуживания кольцевого маршрута №207 "Боровлево 1- ул. Республиканская - д. Дм. Черкассы - Боровлево 1" требуется 16 автобусов малого класса, которые будут курсировать по городу с 5:00 утра до 22:00 вечера.

Выйти на рейс новый перевозчик должен будет 9 декабря 2019 года.

Заявки принимаются в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, на ул. Вольного Новгорода, д. 8, каб. 32.

Имя перевозчика назовут 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU