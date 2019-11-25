Администрация Твери ищет перевозчика на маршрут №207
Администрация Твери объявила конкурс на поиск нового перевозчика на 207-й маршрут.
Напомним, прежняя компания-перевозчик 5 ноября 2019 года отказалась обслуживать данное направление.
Для обслуживания кольцевого маршрута №207 "Боровлево 1- ул. Республиканская - д. Дм. Черкассы - Боровлево 1" требуется 16 автобусов малого класса, которые будут курсировать по городу с 5:00 утра до 22:00 вечера.
Выйти на рейс новый перевозчик должен будет 9 декабря 2019 года.
Заявки принимаются в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, на ул. Вольного Новгорода, д. 8, каб. 32.
Имя перевозчика назовут 28 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU