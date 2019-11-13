В Твери компания-перевозчик отказалась обслуживать маршрут №207

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-13T12:40:58+03:00

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Заявление о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок города Твери № 207 «Боровлево - 1 – ул. Республиканская – д. Дм. Черкассы – Боровлево - 1» поступило в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 5 ноября.

Пока, по итогам конкурсных процедур, маршрут обслуживает ООО «Северо-восточная транспортная компания». По закону уйти с маршрута одним днем перевозчик не может, поэтому в течение еще 90 дней, т.е. до 6 февраля 2020 года, перевозчику необходимо будет обслуживать данный маршрут.

Напомним, что в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе планируется внедрение новой системы пассажирских перевозок. Этот процесс уже запущен. Поэтому, не исключено, что маршрут передадут другой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU