2019-11-24T18:47:02+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Тверской области пыталась остановить движущийся микроавтобус и попала под него

Женщина жива, но травмировала ногу
Виктория ТУШКОВА
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Женщина пыталась остановить движущийся фургон.Женщина пыталась остановить движущийся фургон.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Весьма нестандартное ДТП произошло сегодня, 24 ноября, в Вышнем Волочке. По информации от региональной Госавтоинспекции, на микроавтобусе "Ford Transit" к магазину на улице Сиверсова приехали две женщины. Они припарковали машину и отправились в магазин. Но та, что была пассажиркой, освободилась раньше и решила дождаться компаньонку в машине.

Садясь в авто, 64-летняя женщина заметила, что оно начало двигаться. Пенсионерка выскочила из машины и попыталась остановить тяжёлый фургон, что сделать ей, конечно, не удалось. Женщина упала и машина проехала по её ноге.

Пенсионерка осталась жива и травм, опасных для жизни не получила, но ногу травмировала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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