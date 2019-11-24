2019-11-24T17:55:54+03:00
Звезды

Фильм с участием тверского актёра Залима Мирзоева попал на Международный кинофестиваль

Картина уже собрала немало позитивных отзывов
Виктория ТУШКОВА
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Актёр Тверского театра драмы, заслуженные артист России Залим МирзоевАктёр Тверского театра драмы, заслуженные артист России Залим МирзоевФото: Ирина ТАРАСОВА
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Фильм «Счастье в конверте», в котором актёр Тверского театра драмы, заслуженные артист России Залим Мирзоев сыграл одну из главных ролей, создан как альманах. Он состоит из трёх из трёх новелл: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза».

Кинолента попала на X Международный кинофестиваль туристических кинофильмов и телепрограмм «Свидание с Россией», который проходит с 20 по 25 ноября в Вологодской области. «Счастье в конверте» включили в программу внеконкурсных показов фестиваля. Фильм был представлен сегодня, 24 ноября, в 15:00.

Режиссёр-постановщик «Счастья в конверте» - режиссер, актриса театра и кино Светлана Суханова. Вместе с Залимом Мирзоевым в фильме снялись Татьяна Самарина, Анна Захарова, Евгения Глотова, Виктор Куклин и другие артисты. В саундтреке звучат песни Жени Любич, Леонида Агутина и группы «Звери».

Несмотря на то, что картина пока мало известна широкой публике, она успела собрать немало отзывов. «Счастье в конверте» называют тёплым и добрым фильмом, который заставляет верить в людей, рождает пищу для размышлений и вызывает слёзы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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