Тверской актер Залим Мирзоев: Сыграть волхва в фильме «Варавва» меня благословил священник

Не все знаковое рождается легко... Так случилось и с фильмом «Варавва» режиссера Евгения Емелина. Этой истории со дня запуска проекта уже практически десять лет! Три года подготовительного периода и почти семь лет работы над картиной и её пути на большие экраны. И вот свершилось: 13 апреля в Москве прошла премьера фильма. А с 25 апреля его можно ждать в кинотеатрах Твери.

Идти или нет? Однозначно да. Во-первых, так в России теперь практически не снимают. Во-вторых, фильм (хотя это был дебют режиссера в художественном кино) уже получил свои первые награды. Картину показали на нескольких фестивалях, где она взяла два приза за лучшую операторскую работу. Также два приза за лучшую мужскую роль получил исполнитель главной роли актер Павел Крайнов. И, наконец, в фильме сыграл наш земляк, заслуженный артист России, актер Театра драмы Залим Мирзоев.

Удивительно, но для него самого это первый фильм, который выходит в прокат. Все 30 картин за последние 10 лет, в которых он принял участие, были телевизионные. А потому для Залима это вдвойне волнительно.

- Почему у фильма с довольно интересным сценарием такой долгий путь? Или в сегодняшних реалиях это норма?

- Это не норма, конечно. Но фильм малобюджетный, а те, кто его делал (продюсер, режиссер), - ребята-энтузиасты. Вся работа велась только на их деньги. Поэтому фильм продвигался этапами. Нужно было время, чтобы накопить ресурсы и идти дальше. Довольно много времени ушло и на подготовку к началу съемок. Но, несмотря на все это, поразительно, какую команду удалось собрать. Например, у нас был потрясающий художник по костюмам Виктория Хлебникова. Сколько я снимаюсь, таких художников не видел. Костюмы делали из копеечного материала, сами все красили, сами шили. Очень жаль, что она не дожила до премьеры и не смогла в полной мере оценить свою работу.

Роль Вараввы исполнил актер Павел Крайнов. Он и посоветовал режиссеру обратить внимание на Залима Мирзоева. Фото: из архива Залима Мирзоева

- Где проходили съемки?

- Съемки проходили в Крыму. От Феодосии до Чуфут-Кале. В основном на Сахарной головке под Севастополем. Основные съемки были там, но мы прошлись по всему Крыму. В общей сложности работа продолжалась почти три месяца. Тогда, еще в 2013 году, я прилетал и улетал обратно.

- Кого вы играете?

- Я играю одного из волхвов - Мельхиора, который некогда был царем. В картине появляюсь уже после суда, распятия и до конца фильма сопровождаю главного героя в его духовном пути и становлении, ведь в итоге Варавва приходит к вере. Насколько это исторично? Я знаю о существовании двух произведений о Варавве. По книге Пера Лагерквиста даже снят американский фильм. Но я его специально не смотрел, чтобы не повторяться, а проживать своего героя самому.

В нашем случае мы опирались на материал английской писательницы Марии Корелли. Сценарий был написан по ее произведению.

Режиссер долго не мог найти актера на роль волхва, но, когда увидел Залима Мирзоева, все сомнения отпали. Фото: из архива Залима Мирзоева

- Вы как-то обмолвились, что во время съемочного процесса чуть было не совершили серьезную ошибку...

- Слава Богу, я ее не совершил... Когда актер начинает работать с материалом, ищет что-то особенное, неординарное, пытается ярче себя проявить. Естественно, и мне это свойственно. Так вот, у меня лично смешанное, непонятное отношение к апостолу Петру, ведь он успел до рассвета трижды предать Христа. С Иудой все понятно: он предал и получил свое наказание. А Петр – он же святой апостол. И вот у нас была сцена, когда мы встречаем Петра уже после казни Христа, который мучается совестью и пытается себя оправдать. У моего героя была возможность просто «размазать» его, накричать на него, осудить. И мне хотелось так сделать. Но в то же время я понимаю, что вера – это очень тонкая вещь, нельзя что-то делать вот так, наотмашь, потому что можно обидеть людей. Кроме того, я чувствую, что мало знаю и не имею внутреннего права говорить об этом, не поговорив с человеком, который в этом понимает больше. И тогда я, мусульманин, обратился к православному священнику. Мы с ним много говорили. Он рассказал массу интересных вещей, в том числе и о самом Мельхиоре. И таким образом направил меня. Я ничего специально не просил. Но батюшка словно почувствовал всё и в конце беседы спросил: «Вы хотели, чтобы я вас благословил?» Конечно, я согласился. Думаю, что именно эта встреча помогла мне не совершить ту ошибку. Это я понял, только когда посмотрел готовый фильм. Если бы я поступил эмоционально, как хотел сначала, я бы попал на один культурный уровень с Вараввой. В картине есть сцена, когда он очень жестко разговаривает с апостолами и спрашивает: «А где вы были?» Но тот разговор и доверие к батюшке помогли мне увидеть эту ситуацию по-другому.

- Как именно?

- Я понял, что мой герой отличается от Вараввы тем, что ничего не навязывает. Он просто беседует, и в какой-то момент человек сам начинает понимать, что поступил неправильно. И это будет его собственным открытием, его достижением. Поэтому после беседы со священником я изменил свою задачу. В разговоре я не высказываю ему свое презрительное и агрессивное отношение, а медленно очищаю его от скорлупы лжи и самооправдания.

залим Мирзоев - в сцене с апостолом Петром (слева) я чуть было не совершил ошибку. Фото: из архива Залима Мирзоева

- В фильме у вас есть сцены, где вы встречаетесь с Христом?

- Только в сцене распятия. Картина начинается с того, что Понтий Пилат хочет освободить Иисуса, а Каиафа хочет, чтобы Иисуса казнили, и предлагает освободить Варавву. Между ними происходит спор. Варавва тоже мучается, он говорит, что Иисус не виноват.

- А если бы вас тогда спросили, кого казнить – Варавву или Христа, что бы вы ответили?

- С моим отношением к жизни сейчас на крест пошел бы Варавва.

- Как вы думаете, почему народ пощадил именно его?

- Он не пощадил его. Он осудил Христа. По проводившимся исследованиям, личность, у которой интеллектуальный уровень на 15 процентов выше среднего, народ не воспринимает. Гениев не понимают, а потому порой относятся к ним агрессивно. Христос, разрушая все старое и привычное, несет свет и истину, но толпа это не видит. Иногда мы по-разному воспринимаем одну и ту же идею, одну и ту же мысль в зависимости от того, кто ее высказывает. Я это вижу и в профессии, и в жизни, потому что театр – это жизнь через увеличительное стекло.

- Вы волновались перед премьерой?

- Более того, мучился и переживал. Объясню, почему. В самый первый день мы снимали встреча с Вараввой, а во второй – уже финал фильма. И вот все эти почти семь лет я думал: «А попал ли я?» И как же я был счастлив, когда понял, что попал. Это произошло лишь во время первого просмотра картины. Очень надеюсь, что вы совсем скоро это сможете увидеть и оценить.

Залим Мирзоев - Надеюсь, всем вам фильм понравитсяФото: Ирина ТАРАСОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вторая премьера - «Коридор бессмертия»

Так случилось, что у Залима Мирзоева в ближайшее время ожидаются две кинопремьеры. 1 мая в прокат выходит совсем другая картина - «Коридор бессмертия» (автор сценария, режиссер-постановщик, продюсер Федор Попов). Премьера военно-исторической драмы о забытом подвиге железнодорожников – защитниках Ленинграда в 1943 году состоится 24 апреля в Москве на Поклонной горе.

Залим Мирзоев играет в фильме пожилого солдата-грузина, который является участником этой грандиозной стройки железнодорожного коридора - свайно-ледового моста, по которому планируется запустить поезда с продовольствием и боеприпасами.

- Две премьеры, две разные роли, в том числе и по объему. Но их объединяет то, что они мне очень близки, - подчеркивает Залим Мирзоев.

Кадр из фильма "Варавва". Фото: из архива Залима Мирзоева

Я понял, что мой герой отличается от Вараввы тем, что ничего не навязываетФото: Ирина ТАРАСОВА

Все эти почти семь лет я думал: «А попал ли я?»Фото: Ирина ТАРАСОВА