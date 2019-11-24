Мужчины испытывали на реке в Тверской области лыжи с пропеллером и провалились под лёд

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-24T18:01:22+03:00

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В городе Конаково на реке Донховке под лёд провалились двое мужчин. Это произошло сегодня, 24 ноября, около 14:15. До того как очутиться в холодной воде мужчины успели преодолеть по первому тонкому льду около ста метров. По информации Главного управления МЧС по Тверской области, приятелей спасли очевидцы, которым удалось затащить их на борт лодки. На берег виновников переполоха транспортировали уже подоспевшие спасатели ГИМС МЧС.

О произошедшем раньше всех сообщили в группе соцсети "Подслушано у медиков г. Тверь | ТО (ПуМТ)". Очевидцы пишут о том, что незадачливые ходоки по льду были пьяны, а на реку их погнала тяга к изобретательству. По уверению пользователей паблика, они испытывали на льду самодельные лыжи с пропеллером, которые в итоге утопили.

Ранее сегодня "КП"-Тверь" уже сообщала о юноше, решившим погулять по первому льду Тьмаки и провалившемуся в воду. Как показывает ежегодная практика, такие случаи не ограничиваются одним-двумя. И часто заканчиваются трагически. Спасатели предупреждают: выход на первый лёд чрезвычайно опасен! Вода даже не самой холодной температуры, в +2...+3°С, оказывается смертельной для человека через 10-15 минут, более холодная вода - гораздо быстрее. Относительно безопасная толщина льда для нахождения на нём одного человека составляет семь и более сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU