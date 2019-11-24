В Твери на Тьмаке парень решил прогуляться по первому льду и провалился в воду
Вчера около 14:35 жительница Твери стала свидетельницей происшествия. На Тьмаке молодой человек вышел на тонкий первый лёд и начал по нему прогуливаться. Всё происходило напротив ландшафтного парка "Тьмака". Итог был вполне логичный: лёд треснул и юноша оказался в холодной воде.
Очевидица сняла произошедшее на фото и видео. Она сообщает, что всё завершилось благополучно.
По информации Главного управления МЧС по Тверской области, парень выбрался на берег сам.
- По прибытию ПСЧ-4 на место в воде никого не было. Подросток выбрался самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кадр из видео: vk.com/lfytver, Ульяна ЗИМЕНКОВА
Парень вышел на первый лёд и провалился. ВИДЕО: УЛЬЯНА ЗИМЕНКОВА.
ИСТОЧНИК KP.RU