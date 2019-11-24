2019-11-24T13:32:32+03:00
Происшествия

В Твери на Тьмаке парень решил прогуляться по первому льду и провалился в воду

К счастью, всё закончилось благополучно
Виктория ТУШКОВА
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Парень гулял по тонкому льду. ФОТО: vk.com/lfytver, Ульяна ЗИМЕНКОВАПарень гулял по тонкому льду. ФОТО: vk.com/lfytver, Ульяна ЗИМЕНКОВА
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Вчера около 14:35 жительница Твери стала свидетельницей происшествия. На Тьмаке молодой человек вышел на тонкий первый лёд и начал по нему прогуливаться. Всё происходило напротив ландшафтного парка "Тьмака". Итог был вполне логичный: лёд треснул и юноша оказался в холодной воде.

Очевидица сняла произошедшее на фото и видео. Она сообщает, что всё завершилось благополучно.

По информации Главного управления МЧС по Тверской области, парень выбрался на берег сам.

- По прибытию ПСЧ-4 на место в воде никого не было. Подросток выбрался самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео: vk.com/lfytver, Ульяна ЗИМЕНКОВА

Кадр из видео: vk.com/lfytver, Ульяна ЗИМЕНКОВА

Парень вышел на первый лёд и провалился. ВИДЕО: УЛЬЯНА ЗИМЕНКОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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