В Твери на Тьмаке парень решил прогуляться по первому льду и провалился в воду

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-24T13:32:32+03:00

К счастью, всё закончилось благополучно

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Вчера около 14:35 жительница Твери стала свидетельницей происшествия. На Тьмаке молодой человек вышел на тонкий первый лёд и начал по нему прогуливаться. Всё происходило напротив ландшафтного парка "Тьмака". Итог был вполне логичный: лёд треснул и юноша оказался в холодной воде.

Очевидица сняла произошедшее на фото и видео. Она сообщает, что всё завершилось благополучно.

По информации Главного управления МЧС по Тверской области, парень выбрался на берег сам.

- По прибытию ПСЧ-4 на место в воде никого не было. Подросток выбрался самостоятельно, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео: vk.com/lfytver, Ульяна ЗИМЕНКОВА

Парень вышел на первый лёд и провалился. ВИДЕО: УЛЬЯНА ЗИМЕНКОВА.

ИСТОЧНИК KP.RU