2019-11-22T16:16:20+03:00
Общество

Почетный знак Тверской области "Слава Матери" вручили трём многодетным мамам

Торжественная церемония состоялась в преддверии Всероссийского Дня матери
Ольга ТРОФИМОВА
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Мамы пятерых детей удостоены Почетного знака Тверской области "Слава матери" Фото: ПТОМамы пятерых детей удостоены Почетного знака Тверской области "Слава матери" Фото: ПТО
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В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этом году он выпадает на 24 ноября. В преддверии этой даты, 22 ноября, в Твери состоялось торжественное мероприятие, на котором три многодетные мамы Верхневолжья были награждены Почетным знаком Тверской области "Слава Матери".

Награду вручили: Анне Богдановой из Бологовского района, Марине Кортиковой из Конаковского района и Юлии Казанцевой из Твери. Каждая из них – мама пятерых детей.

На празднике собрались около 300 человек из всех муниципальных образований региона - мамы, в том числе многодетные, которые принимают активное участие в общественной жизни Верхневолжья.

- Поддержка материнства и детства, сохранение традиции многодетных семей сегодня являются ключевыми задачами для органов государственной власти. Хочу пожелать вам и всем матерям крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, понимания, поддержки и заботы близких, – отметил в приветственном послании к собравшимся губернатор Игорь Руденя.

Год от года количество многодетных семей в регионе увеличивается. На сегодняшний день в Тверской области насчитывается почти 12 тысяч многодетных, где воспитывается более 39 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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