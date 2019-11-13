Огораживать дороги от пешеходов в Твери теперь будут по уму

К разговору о дорожных ограждениях, состоявшемуся в стенах здания регионального Управления ГИБДД, привела печальная ситуация с дорожным травматизмом, сложившаяся нынешней осенью. Госавтоинспекторы фиксируют небывалый всплеск статистики ДТП с пешеходами в Тверской области. О причинах этого, а также о мерах, которые предпринимаются для снижения риска гибели людей на дорогах, рассказал прессе начальник Управления ГИБДД региона Денис Черных.

- Всего за десять месяцев 2019 года на дорогах нашей области погибли 30 пешеходов, причём 21 из них - по собственной вине, - уточнил главный госавтоинспектор региона. - Только за сентябрь, октябрь и самое начало ноября произошла треть от общего количества ДТП с пешеходами, случившихся с начала года. За 70 дней осени на дорогах погибли 13 человек.

ЛЮДИ ГИБНУТ ПО СОБСТВЕННОЙ ВИНЕ

Денис Черных отметил, что во многих случаях пешеходы были нетрезвыми. Вопиющий случай произошёл в Рамешках. Под легковую машину попал пешеход. Водитель скрылся с места ДТП, но его быстро нашли. Сотрудники ГИБДД выяснили, что и пешеход, и водитель в момент ДТП были пьяны. Но ситуация стала показательной не для всех. Не прошло и двух дней, как в том же посёлке грузовик насмерть сбил мужчину, вышедшего навеселе из рюмочной и передвигавшегося по дорогам, забыв о чувстве самосохранения.

На печальную статистику ДТП с участием пешеходов влияет также банальная недисциплинированность. Люди игнорируют зебры, ходят по дорогам в тёмной одежде, делающей их незаметными в осенних сумерках, не носят светоотражающие элементы, находясь на трассе за городом. А иногда пешеходы просто очень невнимательны и беспечны.

- Перед переходом дороги необходимо убедиться в собственной безопасности, даже если вы идёте по зебре! - говорит Денис Черных. - А переходить дорогу в наушниках с музыкой и в глубоко надвинутом на глаза капюшоне просто нельзя.

ОГОРОДИТЬ ДОРОГИ ОТ ПЕШЕХОДОВ

Увы, но именно эта мера является, пожалуй, самой действенной в борьбе за соблюдение пешеходами правил дорожного движения. И несмотря на то что металлические заборчики вдоль дорог город определённо не украшают, приходится делать выбор в их пользу.

Сейчас заканчиваются запланированные на этот год работы по монтажу ограждений. Есть одно «но». Практика показала, что ограждения у нас могут поставить в том числе и там, где они совершенно не нужны. Так произошло на набережной Степана Разина, существенно поблекшей с появлением вдоль дороги металлических оградок, как прозвали эти ограждения в народе. Денис Черных ещё в 2018 году разъяснял «КП»-Тверь» позицию Госавтоинспекции по этому поводу: оборудование ограждениями набережной нецелесообразно и не влияет на безопасность дорожного движения. Тем не менее оградки всё ещё портят красоту исторической планировки.

Те самые "оградки" на набережной Степана Разина.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Теперь каждое место установки ограждения согласовано с ГИБДД. Случаев, подобных ситуации на набережной Степана Разина, больше нет, - уверил Денис Черных. - Более того, теперь инженерные работы по обеспечению безопасности дорожного движения включены в проекты ремонтных работ.

То есть теперь, выигрывая конкурс на ремонт дороги, строительная организация будет понимать, сколько ограждений им необходимо будет поставить, сколько нарисовать зебр и сколько «лежачих полицейских» оборудовать.

ОСЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ НА МАГИСТРАЛЯХ

На магистралях, имеющих много пересечений с другими улицами или заездов во дворы, пешеходные ограждения не эффективны. Едва ли не единственным средством борьбы с любителями перебежать дорогу на таких улицах являются осевые направляющие, которые устанавливают посередине проезжей части.

Похожие направляющие могут появиться и на городских магистралях.Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Если на многополосных городских магистралях, таких как проспект Победы, улицы Орджоникидзе или Туполева, будут фиксироваться наезды на пешеходов, резервную полосу огородят такой осевой направляющей.

- Об улице Горького речь не идёт, - добавил Денис Черных. - Там посередине всё-таки появится трамвай.

НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ, ЗНАКИ, РАЗМЕТКА

Кроме всего вышеперечисленного в Госавтоинспекции планируют продолжить работу по установке новых светофоров на пешеходных переходах, в первую очередь там, где фиксируются ДТП. Вместе с городской администрацией ГИБДД также прорабатывает вопрос об установке знаков «Пешеходный переход» на Г-образных опорах, так как на крупных дорогах такой знак должен располагаться над проезжей частью, чтобы был виден всем и в любой ситуации.

Что касается пешеходных зебр, то их в основной массе будут наносить пластиком. Такая зебра переживёт зиму и не сотрётся под дождями и колёсами транспорта.