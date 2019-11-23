По ТВ показывают 10-серийный фильм о медвежатах-сиротах, спасённых в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-23T14:00:57+03:00

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В интернете и на ТВ начался показ сериала "Рождённые быть свободными. Медвежья школа" о том, как спасают, растят и отпускают на волю медвежат на торопецкой биостанции "Чистый лес".

Цикл из 10 получасовых фильмов рассказывает о жизни "Медвежьего детского дома" семьи Пажетновых , сообщает сайт телеканала "Живая планета", который снял это кино.

Зрителям покажут полный путь реабилитации косолапых малышей до того момента, как они станут достаточно сильными и самостоятельными для жизни в дикой природе. Под руководством семьи учёных Пажетновых осиротевших медвежат, привезённых из разных регионов России, растят на биостанции по уникальной методике, практически исключающей их привыкание к человеку, а значит дающей возможность стать полноценными лесными жителями.

Первая серия фильма вышла в эфир телеканала 23 ноября в 11:30, в расписании телеканала также значится повтор в 20:50. Посмотреть фильм о медвежатах и людях можно и на официальном youtube-канале "Живой природы".

ИСТОЧНИК KP.RU