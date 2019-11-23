Под Вышним Волочком Тверской области в лобовом столкновении двух машин пострадали люди

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-23T12:02:51+03:00

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Об аварии с пострадавшими сообщает сообщество соцсети "ВКонтакте" #ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК. Очевидцы аварии пишут, что вчера, 22 ноября, около шести часов вечера на автодороге Вышний Волочёк - Горняк произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Участники аварии - "шестёрка" (ВАЗ 2106) и "Лада Калина". Есть информация, что пострадавших отвезли в Центральную районную больницу Вышнего Волочка. Сколько человек пострадало не сообщается, но известно, что они живы и угрозы их жизни нет.

Возможно, одной из причин ДТП стала скользкая дорога. Напомним, прогноз погоды оттепели в ближайшее время не обещает, на выходных и в начале следующей рабочей недели сохранится минусовая температура.

С места аварии. ФОТО:#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, vk.com/v.volochek

С места аварии. ФОТО:#ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК, vk.com/v.volochek

ИСТОЧНИК KP.RU