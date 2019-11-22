Тверь ждут морозные выходные

Мороз и солнце! Именно такая погода ждёт нас в ближайшие дни. От описанной в стихотворении Александра Сергеевича она будет отличаться лишь тем, что великолепных ковров снега мы не увидим.

- Это будет бесснежная зима с лёгким морозцем, - подтвердила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Благодарим мы за это пришедший с Карского моря антициклон, на западной периферии которого мы сейчас находимся. Атмосферное давление в ближайшие дни высокое - 772-773 миллиметра ртутного столба. Оно будет понижаться, но не резко: к середине будущей недели как раз придёт к норме - 750 миллиметров.

Вплоть до понедельника завываний снежной бури нам ждать точно не стоит, а вот солнце будет. Днём на выходных оно прогреет воздух до -2... -3 градусов мороза, ночью столбик термометра покажет -7... -8.

К сожалению, антициклон не задержится у нас надолго: с понедельника на вторник небо может начать потихонечку хмуриться, где-то землю слегка припорошит мокрым снегом, а где-то окропит дождём. Морозец ослабнет. Так что санки да лыжи готовить всё ещё, увы, рано.