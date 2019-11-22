2019-11-22T10:53:54+03:00
Общество

Тверь ждут морозные выходные

Будет солнечно и сухо
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Дни чудесные ждут Тверь!Дни чудесные ждут Тверь!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Мороз и солнце! Именно такая погода ждёт нас в ближайшие дни. От описанной в стихотворении Александра Сергеевича она будет отличаться лишь тем, что великолепных ковров снега мы не увидим.

- Это будет бесснежная зима с лёгким морозцем, - подтвердила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Благодарим мы за это пришедший с Карского моря антициклон, на западной периферии которого мы сейчас находимся. Атмосферное давление в ближайшие дни высокое - 772-773 миллиметра ртутного столба. Оно будет понижаться, но не резко: к середине будущей недели как раз придёт к норме - 750 миллиметров.

Вплоть до понедельника завываний снежной бури нам ждать точно не стоит, а вот солнце будет. Днём на выходных оно прогреет воздух до -2... -3 градусов мороза, ночью столбик термометра покажет -7... -8.

К сожалению, антициклон не задержится у нас надолго: с понедельника на вторник небо может начать потихонечку хмуриться, где-то землю слегка припорошит мокрым снегом, а где-то окропит дождём. Морозец ослабнет. Так что санки да лыжи готовить всё ещё, увы, рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Давайте выпьем пиво и устроим митинг»: Школьники вступились за уволенную учительницу, которая рассказывала им о своем сексе
Педагог раньше училась у доцента Соколова, убившего студентку. Она вела блог о том, как хочет заниматься любовью под Rammstein и пить алкоголь
Новости 24
Ректора ТГМУ Лесю Чичановскую госпитализировали после задержания в Твери
В Тверской области в выходные будут ловить нетрезвых водителей
Должник оплатил все штрафы после того, как не смог продать арестованную недвижимость в Тверской области
Специалисты Минприроды выяснили, чем пахло в Пролетарском районе Твери
Запас пороха времен войны нашли в Тверской области
В преддверии Дня матери госавтоинспекторы Тверской области вместе с детьми дарили женщинам-водителям открытки и цветы
Почетный знак Тверской области "Слава Матери" вручили трём многодетным мамам
За срыв отопительного сезона в Кувшиново Тверской области оштрафована коммунальная компания
Гостья украла у радушного хозяина в Твери десять тысяч рублей
Задать вопросы о профилактике ВИЧ и СПИДа можно по горячей линии в Твери
Молоко с антибиотиками продавали в одном из магазинов Твери
Бешеную енотовидную собаку подстрелили на охоте в Тверской области
Тверская область на 21 месте в рейтинге возможностей трудоустройства для пенсионеров
В Твери подведут итоги детского конкурса «Тайна женского покрова»