В Твери жалуются на припаркованные у фонтана на Тверской площади машины

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-23T09:23:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Твери в соцсетях жалуются на водителей, паркующих свои авто на пешеходной зоне Тверской площади напротив офисного центра, недалеко от фонтана. Такое сообщение появилось в группе «Позор Тверь» социальной сети «ВКонтакте». К посту прилагаются фото припаркованных на плитке и газоне машин.

Под фотографиями разгорелись нешуточные споры. Часть комментаторов отстаивала права пешеходов и утверждала, что машины разбивают плитку, мешают людям и носят на площадь грязь. Другие вставали на сторону паркующихся на пешеходной зоне и газонах водителей, уверяя, что машины там никому не мешают, а припарковаться у «Плазы» по правилам очень сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU