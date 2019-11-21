Автовладельцев предупреждают об открытом люке на улице Благоева в Твери

21 Нояб. 21:49 2019-11-21T22:10:49+03:00

Автомобилистов предупреждают об открытом люке на пересечении Благоева и Шмидта Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Виталий Соловьев

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Вечером, 21 ноября, автомобилистов предупредили об открытом люке на пересечении улицы Благоева и бульвара Шмидта. Сообщение об опасном участке дороги появилось в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

- Ещё чуть чуть и я бы там оказался, - пишет пользователь соцсети Виталий Соловьев. - Я его с трудом закрыл, вставил обратно в пазы, но даже в закрытом состоянии он не очень надёжно закреплён.

О случившемся уже сообщили в ресурсоснабжающую организацию.

Водителей просят быть предельно внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU