Автовладельцев предупреждают об открытом люке на улице Благоева в Твери
Крышка люка закреплена ненадежно
Автомобилистов предупреждают об открытом люке на пересечении Благоева и Шмидта Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Виталий Соловьев
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Вечером, 21 ноября, автомобилистов предупредили об открытом люке на пересечении улицы Благоева и бульвара Шмидта. Сообщение об опасном участке дороги появилось в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
- Ещё чуть чуть и я бы там оказался, - пишет пользователь соцсети Виталий Соловьев. - Я его с трудом закрыл, вставил обратно в пазы, но даже в закрытом состоянии он не очень надёжно закреплён.
О случившемся уже сообщили в ресурсоснабжающую организацию.
Водителей просят быть предельно внимательными на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU