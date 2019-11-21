В Тверской области пропавший на пикапе дедушка найден живым

21 Нояб. 20:17 2019-11-21T20:17:38+03:00

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В Тверской области нашелся живым 82-летний дедушка, который уехал в Москву на золотистом пикапе и пропал. Об этом сообщили волонтеры "ВПСО "Сова" Конаково" на странице в соцсети. Там же была опубликована ориентировка на поиск.

Напомним, пенсионера искали с 19 ноября. Дополнительно сообщалось, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

О том, при каких обстоятельствах он был найден, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU