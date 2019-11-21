В Тверской области пропавший на пикапе дедушка найден живым
Пенсионера искали с 19 ноября
Пропавший пенсионер найден живым Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Конаково
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В Тверской области нашелся живым 82-летний дедушка, который уехал в Москву на золотистом пикапе и пропал. Об этом сообщили волонтеры "ВПСО "Сова" Конаково" на странице в соцсети. Там же была опубликована ориентировка на поиск.
Напомним, пенсионера искали с 19 ноября. Дополнительно сообщалось, что пропавший может нуждаться в медицинской помощи.
О том, при каких обстоятельствах он был найден, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU