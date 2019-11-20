2019-11-20T21:33:48+03:00
Происшествия

В Тверской области пенсионер уехал на "пикапе" в Москву и не вернулся

Его ищут с 19 ноября
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина пропал 19 ноября Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Конаково"Мужчина пропал 19 ноября Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Конаково"
Изменить размер текста:

Русов Владимир Иванович, 1937 года рождения, проживающий в Конаковском районе Тверской области, пропал 19 ноября. В полдень он уехал из деревни Марьино Селиховского сельского поселения на машине "пикап" светло-золотистого цвета "Great Wall" и не вернулся. Предположительно, направлялся в Москву.

Ориентировка а поиск пропавшего появилась в паблике "ВПСО "Сова" Конаково".

Мужчина ростом 178 см, среднего телосложения, с седыми короткими волосами и серо-голубыми глазами, был одет в коричневый пиджак, зеленоватый пятнистый джемпер, черные брюки и черные калоши. Ходит на полусогнутых ногах. При себе имел документы и черный телефон.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по тел.: 8(915)722-55-66, 8(906)655-41-15 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во дворце культуры "Пролетарка" Твери пройдет творческий концерт, посвященный Дню матери
Музыка и кино: эстрадно-джазовый ансамбль в сыграет в Твери мелодии из фильмов
Бывший осужденный угнал автомобиль в Тверской области
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Торжке Тверской области
В Тверской области мужчина одолжил у приятельницы авто и не вернул его
Сливочное масло дорожает в Тверской области
Семилетний мальчик пострадал при столкновении двух легковушек в Твери
Двое маленьких детей пострадали в ДТП в центре Твери
Получить водительские права в Твери станет намного дороже
В Твери объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление
На овощебазе под Тверью хранили сомнительные картошку и лук
В Твери пассажиров возили на неисправной маршрутке
В Твери ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Троицкая
Две енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской области
В Тверской области участились случаи наезда на пешеходов
В Тверской области нашли опасный скотомогильник
В Тверской области сохранят все действующие маршруты общественного транспорта
В Тверской области велосипедист попал под грузовик
Мужчина и женщина, угрожая расправой, обокрали пенсионерку в Тверской области