В Тверской области пенсионер уехал на "пикапе" в Москву и не вернулся

СЕГОДНЯ 21:33 2019-11-20T21:33:48+03:00

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Русов Владимир Иванович, 1937 года рождения, проживающий в Конаковском районе Тверской области, пропал 19 ноября. В полдень он уехал из деревни Марьино Селиховского сельского поселения на машине "пикап" светло-золотистого цвета "Great Wall" и не вернулся. Предположительно, направлялся в Москву.

Ориентировка а поиск пропавшего появилась в паблике "ВПСО "Сова" Конаково".

Мужчина ростом 178 см, среднего телосложения, с седыми короткими волосами и серо-голубыми глазами, был одет в коричневый пиджак, зеленоватый пятнистый джемпер, черные брюки и черные калоши. Ходит на полусогнутых ногах. При себе имел документы и черный телефон.

Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по тел.: 8(915)722-55-66, 8(906)655-41-15 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU