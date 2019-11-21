На премьере спектактакля «Доходное место» в Тверском театре драмы предстоит сделать выбор в пользу голоса сердца или голоса разума

21 Нояб. 23:52 2019-11-21T23:59:12+03:00

С этой целью в фойе начнёт работать настоящее Министерство по Премьерам

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22 ноября в Тверском академическом театре драмы на большой сцене состоится премьера - комедия «Доходное место» по пьесе А.Н. Островского. Премьерные показы также пройдут 23, 24 и 29 ноября.

Чтобы лучше понять о чем будет спектакль, достаточно вспомнить слова А.Н. Островского о своей жизни. Драматург имел незаконченное юридическое образование, работал писарем в светском и коммерческом судах. Одна из его цитат: «Не будь я в этом аду, не написать бы мне «Доходного места».

- Однако, все пьесы автора, какие бы пороки общества они не высмеивали, всё равно, в первую очередь, о любви. Настоящие чувства преодолевают любые трудности. - комментирует руководитель литературно-драматургической частью ТАТД Степан Каменев.

В премьерные дни все гости Тверского академического театра драмы будут решать для себя вопрос «Давать взятки или быть честным?» В фойе начнёт работать настоящее Министерство по Премьерам.

Чиновницы ведомства начнут подписывать Очень Важные Документы, сверять данные и согласовывать «Наипервейшие» Вопросы. Напротив расположится Мастерская свободных художников, которые занимаются Искусством. Здесь можно будет узнать – как создаются костюмы, что вдохновляет творцов, а также полюбоваться небольшой выставкой картин, созданных работниками Тверского театра драмы.

И только зрители смогут решить – что для них важнее. Сухие цифры или Чувства? Бюрократия или Поэзия жизни? Голос сердца или Голос разума? Ответить на эти вопросы и поможет комедия «Доходное место».

ИСТОЧНИК KP.RU