Взятки, мезальянс и любовь: Актёр Сергей Бескакотов рассказал о спектакле «Доходное место» в Тверском театре драмы

Высокий, интеллигентный, с какой-то царственной осанкой, в праздничном сюртуке Сергей Бескакотов неспешно идет по коридору Тверского театра драмы, и я замираю, завидев его еще издали… Только что прошла фотосессия к премьерному спектаклю «Доходное место», и он всё еще не он, а его герой Василий Жадов с горящим взором и пылающими щеками. Заметив мою реакцию, улыбается:

- Подождите, я переоденусь.

Мне в след хочется крикнуть: «А может не стоит?» Но сдерживаюсь…

22, 23, 24 и 29 ноября в Тверском театре драмы пройдет премьерный спектакль «Доходное место» по А.Н. Островскому. Разговор с Сергеем спустя пару минут строится вокруг того, чем сегодня наполнен театр: вокруг главного героя, драматурга и прочтения пьесы приглашенным режиссером Геннадием Шапошниковым.

- Сергей, ты играешь одну из главных ролей - Василия Жадова. Какой он?

- В Жадове очень много разных проявлений. В отношениях с Полиной (своей девушкой) он трогательный какой-то, как все влюбленные молодые люди. В отношениях с дядей Аристархом Вышневским, наоборот, все очень конфликтно и остро. Причем конфликт не столько с дядей, сколько сразу со всем миром.

- Когда говорят о конфликте с миром в русской классике, мне сразу вспоминаются «Отцы и дети». Можно ли сказать, что твой герой чем-то схож с Базаровым?

- Нет, Жадов немного другой. Он романтик, и всё еще верит, горит… Впрочем, характеризовать его детально не хочется, спектакль сейчас в процессе становления, всё еще может десять раз поменяться. В настоящее время мы как раз с режиссером расставляем важные акценты.

- У Островского многие фамилии говорящие. Так, Вышневский это тот, кто занимает высокое положение. Белогубов - тот, «у кого молоко на губах не обсохло». А Жадов? До чего он жаден?

- До истины и правды... Даже когда он, сломленный обстоятельствами, приходит на поклон к сильным мира сего, то не падает окончательно. И в финале все-таки остается самим собой.

Василий Жадов и Онисим Белогубов - зрителям найдется, чью сторону признать в спектакле. Фото: Сергей Борецкий

- На фотосессии к спектаклю я отметила у тебя очень красивый сюртук. Сколько всего будет костюмов у твоего героя?

- Немного. Он не самый обеспеченный персонаж. А вот Белогубов с Юлинькой (Константин Василенко и Яна Голубева) по ходу пьесы разбогатели. Вот там наши цеха разгулялись.

- Как ты думаешь, какая из молодых пар сегодня будет больше понятна молодежи? Жадов и Полина, где любовь и рай в шалаше, или Белогубов и Юлинька, где крепкий брак по расчету?

- Думаю, каждому будет ближе что-то свое. А значит возникнет дискуссия, и зрителю будет о чем задуматься и поговорить после спектакля. И это радует.

- Как в целом складывается работа с режиссером Геннадием Шапошниковым? Как шло распределение ролей?

- Когда Геннадий Викторович приехал, то первым делом пообщался со всей труппой, познакомился, ведь до этого никого из нас не знал. Это было очень атмосферно и интересно. Потом он сказал, что думает меня назначить на Жадова, но есть роль поинтереснее – Белогубов. Однако после нескольких читок и проб роль Жадова он все-таки доверил мне. Конечно, я пытаюсь дотянуться до моего героя, но иногда в процессе репетиций режиссер идет от меня и вставляет какие-то мои проявления.

- Геннадий Шапошников - строгий режиссер?

- Не то что строгий, а мудрый. Он полностью сосредоточен на работе и подводит артиста к тому, что нужно. Следовать за ним несложно. Что касается меня, то он аккуратно ведёт, а я этому не очень-то и сопротивляюсь. Ну, а то, что вне сцены и вовсе очень мило. Например, ко всем нам, независимо от возраста, он обращается очень по-теплому: "Тише, дети!" Причем дети это и я, и Виктория Козлова, и Заслуженный артист России Залим Мирзоев.

- На твой взгляд, на какого зрителя больше ориентирован спектакль?

- Классика – на то она и классика. Каждый в ней найдет что-то свое. Сказать, что Островский устарел — совершенно неправильно. Многие темы, которые он там поднимает, актуальны и сегодня. Какие? Например, извечная — взяточничество. Или вот линия Вышневских, где муж в возрасте, а жена молодая и красивая. По-моему, это тоже очень современно. Тем более что Залим Мирзоев, которого в этом спектакле, я признаюсь, открыл для себя заново, и Виктория Козлова нашли в этом материале много любопытного.

- «Доходное место» ставили и в театре, и в кино. Смотрел ли ты что-то? Или специально нет, чтобы не повторяться?

- Как раз можно посмотреть, чтобы не повторяться. Что-то я, конечно, видел. В том числе монолог моего героя в исполнении Андрея Миронова. Однако еще раз подчеркну, у нас будет классическая трактовка. Поэтому сравнивать моего Жадова и Жадова Андрея Миронова даже не берусь. Да и это абсолютно несоизмеримые величины — я и Андрей Миронов.

За два с лишним года в Театре драмы Сергей Бескакотов сыграл 17 ролей. Одну из них в "Отцах и детях". Фото: Сергей Борецкий

- Тогда я тебя сравню с Александром Абдуловым. Тебе говорили, что ты похож на него? Мне это особенно бросилось в глаза в спектакле «Дачная лихорадка»

- (щеки вспыхивают, улыбается)... Очень давно, да… Наверное, в институте. Льстит ли мне это? Льстит, наверное. Но отношусь я к этому спокойно. Опять же Абдулов - это величина…

- Вернемся к спектаклю. Есть ли у тебя в нем любимая сцена?

- Финальный монолог и сцена с Полиной. Вообще вся любовная линия меня радует. У Островского так всё интересно и «вкусно» прописано, что даже произносить эти слова уже приятно. Кроме того, Полину играет новая артистка Театра драмы Даша Осташевская. Она щукинская, как и я, поэтому мы говорим с ней на одном языке. Признаться, я очень по этому скучал, когда партнера понимаешь с полуслова и не надо притираться, пристраиваться. Видимо, поэтому между мной и исполнительницей роли Полины чувствуется некая химия. По крайне мере, это чувствую я.

- Получается, тебе все-таки больше близки романтические роли?

- Как-то так сложилось, что да. Не мы же распределяем роли (улыбается). Хотя играл я всякое, не только романтических персонажей.

- За два с лишним года в Тверском театре драмы - 17 ролей. Со стороны кажется, что у тебя как раз сложилось амплуа порой ранимого и в чем-то неуклюжего романтика. А было ли желание сыграть злодея или это совершенно не твоё?

- Конечно, злодея сыграть очень хочется (смеется). Но только, чтобы это выяснилось лишь в конце, как, например, у Агаты Кристи. Неожиданный поворот, когда можно всех обмануть — это всегда интересно.