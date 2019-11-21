СЕГОДНЯ 09:31 2019-11-21T09:31:30+03:00

В Тверской области мужчина на ходу выпал из фургона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем, 20 ноября, на ул. Котовского, в районе дома 14 г. Ржева.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 59-летний водитель автомобиля ГАЗ-3309, поворачивая с ул. Котовского на ул. Никиты Головни, допустил выпадение пассажира из фургона. Мужчина не заметил, что произошло и продолжил дальнейшее движение. Отсутствие пассажира обнаружил через 10 минут.

В результате ДТП 46-летний пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU