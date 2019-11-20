В Твери приглашают на бесплатное занятие по йоге смеха, где взрослые смогут вспомнить себя детьми

20 Нояб. 23:21 2019-11-20T23:26:56+03:00

Смех это естественное проявление радости и счастья, уверена Юлия Лавриненко. Фото: из архива Юлии Лавриненко

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23 ноября, в субботу, в Твери пройдет бесплатное занятие по йоге смеха.

Йога смеха - звучит уже смешно, но на самом деле всё вполне серьезно.

- Сколько раз в день вы смеётесь? 10? 20? 30? А вот дети до 6 лет - 400 раз и чаще! - рассказывает организатор встречи Юлия Лавриненко. - Поэтому дети гораздо счастливее нас, взрослых! Смех это естественное проявление радости и счастья!

А йога смеха это ещё и: дыхательная практика, физическая нагрузка (куча эндорфинов приводит к кому, что организм сам выдает дозу смеха), раскрепощение и «тишина в голове».

Пробовать первый смех без причины можно, записавшись по теkефону: +7 (4822) 64-46-47. Детей брать можно.

Адрес: «SportMaier», пр.Калинина 17.

Начало в 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU