2019-11-20T23:26:56+03:00
Здоровье

В Твери приглашают на бесплатное занятие по йоге смеха, где взрослые смогут вспомнить себя детьми

Достаточно лишь записаться
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Смех это естественное проявление радости и счастья, уверена Юлия Лавриненко. Фото: из архива Юлии ЛавриненкоСмех это естественное проявление радости и счастья, уверена Юлия Лавриненко. Фото: из архива Юлии Лавриненко
Изменить размер текста:

23 ноября, в субботу, в Твери пройдет бесплатное занятие по йоге смеха.

Йога смеха - звучит уже смешно, но на самом деле всё вполне серьезно.

- Сколько раз в день вы смеётесь? 10? 20? 30? А вот дети до 6 лет - 400 раз и чаще! - рассказывает организатор встречи Юлия Лавриненко. - Поэтому дети гораздо счастливее нас, взрослых! Смех это естественное проявление радости и счастья!

А йога смеха это ещё и: дыхательная практика, физическая нагрузка (куча эндорфинов приводит к кому, что организм сам выдает дозу смеха), раскрепощение и «тишина в голове».

Пробовать первый смех без причины можно, записавшись по теkефону: +7 (4822) 64-46-47. Детей брать можно.

Адрес: «SportMaier», пр.Калинина 17.

Начало в 13.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гастроли Вологодского театра для детей и молодежи в Твери начались со сказки Андерсена
Во дворце культуры "Пролетарка" Твери пройдет творческий концерт, посвященный Дню матери
Музыка и кино: эстрадно-джазовый ансамбль в сыграет в Твери мелодии из фильмов
Бывший осужденный угнал автомобиль в Тверской области
В Тверской области пенсионер уехал на "пикапе" в Москву и не вернулся
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Торжке Тверской области
В Тверской области мужчина одолжил у приятельницы авто и не вернул его
Сливочное масло дорожает в Тверской области
Семилетний мальчик пострадал при столкновении двух легковушек в Твери
Двое маленьких детей пострадали в ДТП в центре Твери
Получить водительские права в Твери станет намного дороже
В Твери объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление
На овощебазе под Тверью хранили сомнительные картошку и лук
В Твери пассажиров возили на неисправной маршрутке
В Твери ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Троицкая
Две енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской области
В Тверской области участились случаи наезда на пешеходов
В Тверской области нашли опасный скотомогильник
В Тверской области сохранят все действующие маршруты общественного транспорта
В Тверской области велосипедист попал под грузовик
Мужчина и женщина, угрожая расправой, обокрали пенсионерку в Тверской области