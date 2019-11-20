2019-11-21T00:12:47+03:00
Звезды

Гастроли Вологодского театра для детей и молодежи в Твери начались со сказки Андерсена

Впереди еще два спектакля
Ирина ТАРАСОВА
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Вологодский ТЮЗ показал прекрасную сказку «Стойкий оловянный солдатик»Вологодский ТЮЗ показал прекрасную сказку «Стойкий оловянный солдатик»Фото: Ирина ТАРАСОВА
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20 ноября в Тверском театре юного зрителя встречали Вологодский театр детей и молодежи. Встречали официально. Несмотря на раннее время, пресс-конференция с журналистами началась в 9.45.

Впрочем, с первых вопросов встреча получилось очень живой и душевной. Говорили о схожести и различии ТЮЗов и репертуаров, о тех спектаклях, что увидит тверской зритель и, конечно, о самих гастролях.

- Гастроли, несмотря на все сложности, это все-таки радость, - отметил художественный руководитель Вологодского театра детей и молодежи, народный артист России Борис Гранатов.

Напомним, обмен театров Тверского и Вологодского ТЮЗов стал возможен в рамках федерального проекта «Большие гастроли — Для детей и молодежи». Каждый из театров покажет в городе, где он гастролирует, по три спектакля.

Первым тверским спектаклем в Вологде стали "Мертвые души". А Вологодской театр в Твери 20 ноября представил замечательную сказку «Стойкий оловянный солдатик» по Гансу Христиану Андерсену.

Гастроли продолжаются. Впереди еще два спектакля - «Дубровский» и «Сотворившая чудо».

Встреча вологодского театра началась с пресс-конференции Фото: Ирина ТАРАСОВА

Встреча вологодского театра началась с пресс-конференцииФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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