Сказка, разбойничий роман и капелька чуда: В Твери пройдут гастроли Вологодского театра для детей и молодёжи

Осень - прекрасная творческая пора. Это доказывают и всевозможные проекты и фестивали. Один из них пройдет с 20 по 23 ноября в Тверском театре юного зрителя.

Именно в этот период в рамках федерального проекта «Большие гастроли — Для детей и молодежи» тверской ТЮЗ и Вологодский театр для детей и молодёжи на время поменяются городами и зрителями. Каждый театр представит три спектакля из своего репертуара.

Гастрольная афиша Вологодского театра для детей и молодёжи в Твери - разнообразна и рассчитана на все возрастные категории. Для юных зрителей будет сыгран спектакль «Стойкий оловянный солдатик» по Гансу Христиану Андерсену, школьников и взрослых познакомят с интерпретацией романа Александра Пушкина «Дубровский». Молодёжная аудитория и взрослые приглашаются на спектакль по пьесе Уильяма Гибсона «Сотворившая чудо».

- Афиша составлена так, чтобы дать представление тверскому зрителю об основных направлениях развития театра, его репертуарной политике, и привлечь зрителей разных поколений и художественных предпочтений. В это же время актёры тверского ТЮЗа представят на сцене Вологодского театра спектакли «Чуковский и все-все-все», «Мёртвые души» и «Пустота», - рассказывает директор тверского ТЮЗа Александр Бахарев.

Напомним, тверской театр принимает участие в этом федеральном проекте третий год подряд, благодаря общероссийской программе "Большие гастроли" и Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности.

Тверской ТЮЗ принимает участие в обменных гастролях в третий раз

20 и 21 ноября, среда и четверг в 11:00 и 14:00 - «Стойкий оловянный солдатик» (3+) по сказкам Ганса Христиана Андерсена.

Что делают игрушки, когда их маленькие хозяева спят? Лежат, заброшенные, в своей коробке? Нет, в них просыпаются человеческие чувства и начинается жизнь: они говорят, спорят, дружат, ссорятся, мирятся, любят, переживают… Совсем, как люди.

На этом спектакле зрители попадут в такой оживший мир игрушек. Его жители – Тряпичная Кукла, Свинья-копилка, Пьеро, Механический Соловей, Балерина из картонного домика - игрушки мальчика Ганса. Каких-то он любит и играет ими, каких-то забросил и забыл. Самый главный «любимчик» - самоуверенный Тролль из табакерки. Но вот у Ганса появляется набор оловянных солдатиков. Троллю сразу же не понравились эти новые «жители», особенно один из них – Стойкий оловянный солдатик, которого полюбила красавица Балерина из картонного домика. Тролль сам мечтает жениться на ней и пытается всячески помешать свадьбе влюбленных. Но их душевное благородство, горячие сердца и любовь гораздо сильнее хитрости и коварства Тролля. Только любовь способна на великое, прекрасное чудо!

Сцена из спектакля «Стойкий оловянный солдатик» режиссера Александра Савчука. Фото: с сайта granatov.ru

22 ноября, пятница в 12:00 и 18:30 - «Дубровский» (12+). Разбойничий роман в двух частях.

Своим названием роман «Дубровский» обязан издателям – они просто вынесли в заглавие фамилию героя. Сам Пушкин в начале рукописи поставил только дату «21 октября 1832 год». Он планировал написать роман в трёх томах, но от третей части остались только наброски. Роман остался недописанным, его напечатали только после смерти Пушкина, предоставляя потомкам право домысливать судьбу главных героев.

Спектакль «Дубровский» – оригинальная интерпретация пушкинской прозы, современное прочтение романа в форме театральной игры и фантазии. На почти пустом театральном помосте рассказывается, разыгрывается, проживается история о горечи утраченных надежд, гибели любви из-за несправедливости, бессмысленной вражды и воинствующего невежества. В спектакле много музыки и современной хореографии, что нисколько не мешает воспринимать известный со школьных лет пушкинский текст и сопереживать благородным героям.

Сцена из спектакля "Дубровский" режиссера Бориса Гранатова. Фото: с сайта granatov.ru

23 ноября, суббота в 17:00 «Сотворившая чудо» (10+). Мелодрама в двух частях.

В основу пьесы американского драматурга Уильяма Гибсона положена реальная история профессора Элен Келлер – женщины, которая в раннем детстве, пережив тяжёлую болезнь, навсегда потеряла слух и зрение. Но она сумела преодолеть слепоту и глухоту, стала выдающимся писателем и учёным. Америка. Конец девятнадцатого века. В семье капитана Келлера подрастает слепоглухая дочь Элен. Отец девочки – музыкант, руководит маленьким джазовым оркестриком. Но Элен не слышит его музыку. Ей сложно ориентироваться и воспринимать внешний мир. Родители не находят с ней взаимопонимания – девочка капризна, непослушна и избалована. И тогда они решают пригласить для дочери молодую воспитательницу Анни Саливан…

Пьеса Гибсона не документальный рассказ. Это скорее история о пробуждении чувств. История о том, что любовь не тождественна жалости и вседозволенности. Она всегда есть требование большего и вера. Вера в возможности Человека. «Сотворившая чудо» — это история о двух необычных и сильных людях. Как потом Элен Келлер написала в своем романе, Анни открыла ей все сущее, освободила ее душу из темницы. Ведь душа не хочет быть заживо похороненной, она каким-то чудом все равно стремится к свободе понимания и общения. В спектакле звучит «живая» музыка. Джазовые композиции и песни в исполнении артистов театра придают спектаклю необыкновенную атмосферу любви, лёгкости и душевности.