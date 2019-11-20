Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Торжке Тверской области

СЕГОДНЯ 18:20 2019-11-20T18:20:32+03:00

На одной из улиц иномарка наехала на пешеходов

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Авария произошла вечером, 20 ноября, на ул. Подольная, в районе дома №70, в Торжке Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Хёндай Туссан" сбил двух пешеходов и наехал на стоящее транспортное средство.

Один из пешеходов погиб на месте ДТП. Второй пешеход и водитель иномарки - в тяжелом состоянии. Подробности аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU