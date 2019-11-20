2019-11-20T18:20:32+03:00
Происшествия

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Торжке Тверской области

На одной из улиц иномарка наехала на пешеходов
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Торжке произошло смертельное ДТПВ Торжке произошло смертельное ДТПФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 20 ноября, на ул. Подольная, в районе дома №70, в Торжке Тверской области.

По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Хёндай Туссан" сбил двух пешеходов и наехал на стоящее транспортное средство.

Один из пешеходов погиб на месте ДТП. Второй пешеход и водитель иномарки - в тяжелом состоянии. Подробности аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области мужчина одолжил у приятельницы авто и не вернул его
Сливочное масло дорожает в Тверской области
Семилетний мальчик пострадал при столкновении двух легковушек в Твери
Двое маленьких детей пострадали в ДТП в центре Твери
Получить водительские права в Твери станет намного дороже
В Твери объявлен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление
На овощебазе под Тверью хранили сомнительные картошку и лук
В Твери пассажиров возили на неисправной маршрутке
В Твери ушла из жизни Заслуженный врач Российской Федерации Августа Троицкая
Две енотовидные собаки заразились бешенством в Тверской области
В Тверской области участились случаи наезда на пешеходов
В Тверской области нашли опасный скотомогильник
В Тверской области сохранят все действующие маршруты общественного транспорта
В Тверской области велосипедист попал под грузовик
Мужчина и женщина, угрожая расправой, обокрали пенсионерку в Тверской области