Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Торжке Тверской области
На одной из улиц иномарка наехала на пешеходов
В Торжке произошло смертельное ДТПФото: Иван ВИСЛОВ
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Авария произошла вечером, 20 ноября, на ул. Подольная, в районе дома №70, в Торжке Тверской области.
По информации УГИБДД России по Тверской области, водитель автомобиля "Хёндай Туссан" сбил двух пешеходов и наехал на стоящее транспортное средство.
Один из пешеходов погиб на месте ДТП. Второй пешеход и водитель иномарки - в тяжелом состоянии. Подробности аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU