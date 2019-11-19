В Тверской области мужчина пришел в гости и лишился крупной суммы денег

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-19T15:41:42+03:00

Мужчина пришел в гости и лишился денег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из кармана его куртки украли 346 тысяч рублей

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В дежурную часть Оленинского отделения полиции обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил, что у него пропала крупная сумма денег.

В ходе разбирательства было установлено, что в день происшествия потерпевший пришел в гости. После распития спиртных напитков мужчина вернулся домой и обнаружил, что из его кармана пропали 346 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже денег оказался 36-летний житель Ржевского района. Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

За кражу мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU