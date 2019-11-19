В Тверской области москвич лишился имущества на 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-19T15:12:01+03:00

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В полицию обратился 47-летний житель Москвы. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестные взломали замок в мастерской, расположенной в Вышневолоцком районе, и похитили бензо-электроинструментыи предметы быта. Ущерб составил более 130 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить транспортное средство, на котором могли передвигаться предполагаемые преступники. Автомобиль был остановлен стражами правопорядка, подозреваемые задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались двое безработных местных жителей, в возрасте 26 и 28 лет. Один из них ранее уже был судим.

Злоумышленники сознались в содеянном. Похищенное имущество обнаружилось у них дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU