2019-11-19T11:21:20+03:00
Общество

В Тверской области на участке дороги «Москва - Санкт-Петербург» - Гирино организовано реверсивное движение

Восстановительные работы продолжаются
Ольга ТРОФИМОВА
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Ранее на участке была установлена водопропускная труба и сделана насыпь Фото: ПТОРанее на участке была установлена водопропускная труба и сделана насыпь Фото: ПТО
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На размытом после проливных дождей участке автомобильной дороги «Москва - Санкт-Петербург» - Гирино в Тверской области с 19 ноября организовано реверсивное движение: проезд транспорта обеспечен по одной полосе, установлены необходимые дорожные знаки.

Напомним, участок дороги в районе деревни Древково обрушился 6 ноября. Был введен запрет на движение всех видов транспорта.

Сейчас на объекте задействовано 13 единиц специализированной техники, 30 человек. В процессе работ использовано около 4000 кубических метров песка и щебня для восстановления полотна дороги.

Для протока воды сделано временное русло, установлена водопропускная труба. Сегодня на участке начнут укладывать асфальт.

Всего в ходе восстановительных работ дорожно-эксплуатационные организации Тверской области восстановили движение на 12 автомобильных дорогах.

Ремонт поврежденных участков лично контролирует губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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