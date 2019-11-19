В Тверской области на участке дороги «Москва - Санкт-Петербург» - Гирино организовано реверсивное движение
На размытом после проливных дождей участке автомобильной дороги «Москва - Санкт-Петербург» - Гирино в Тверской области с 19 ноября организовано реверсивное движение: проезд транспорта обеспечен по одной полосе, установлены необходимые дорожные знаки.
Напомним, участок дороги в районе деревни Древково обрушился 6 ноября. Был введен запрет на движение всех видов транспорта.
Сейчас на объекте задействовано 13 единиц специализированной техники, 30 человек. В процессе работ использовано около 4000 кубических метров песка и щебня для восстановления полотна дороги.
Для протока воды сделано временное русло, установлена водопропускная труба. Сегодня на участке начнут укладывать асфальт.
Всего в ходе восстановительных работ дорожно-эксплуатационные организации Тверской области восстановили движение на 12 автомобильных дорогах.
Ремонт поврежденных участков лично контролирует губернатор Игорь Руденя.
ИСТОЧНИК KP.RU