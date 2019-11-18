Бюджет Твери принят в первом чтении

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-18T16:14:18+03:00

Бюджет Твери на 2020-й год принят в первом чтении Фото: пресс-служба администрации Твери

На 50-м внеочередном заседании депутаты рассмотрели и одобрили основные параметры бюджета-2020

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В понедельник, 18 ноября, на внеочередном 50-м заседании Тверской городской Думы депутаты в первом чтении рассмотрели и добрили бюджет Твери на 2020-й год.

Согласно документу, доходы бюджета в следующем году составят 9 млрд 230 млн 446,9 тыс. руб., в том числе: налоговые и неналоговые доходы - 4 млрд 055 млн 330 тыс. руб., безвозмездные поступления - 5 млрд 175 млн 116,9 тыс. руб.

Расходы запланированы в сумме 9 млрд 398 млн 153,5 тыс. руб. Дефицит бюджета - 167 млн 706,6 тыс. руб.

В следующем году бюджет города потеряет порядка 400 млн рублей из-за изменений в законодательстве: установлен новый принцип зачисления доходов от штрафов и срок действия системы налогообложения - единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности не применяется с 1 января 2021 года.

Теперь проект бюджета предстоит рассмотреть на публичных слушаниях. Они пройдут в Думе, на Советской,34, 6 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU