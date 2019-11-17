2019-11-17T15:57:14+03:00
Происшествия

Первый автобус для жительницы Твери чуть не стал последним

С тяжёлыми переломами она доставлена в больницу
Олег ХАДАЕВ
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Столкновение произошло в центре перекрёстка. Фото: УГИБДД по Тверской области.Столкновение произошло в центре перекрёстка. Фото: УГИБДД по Тверской области.
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Столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом произошло в Твери 17 ноября на улице Вагжанова, при съезде с Восточного моста.

Тяжёлые травмы получила 57-летняя пассажирка автобуса: перелом таза шейки правого бедра, двух рёбер (10 и 11), сильный ушиб грудной клетки и позвоночника.

Возможно дополнительное обследование в больнице, куда доставили несчастную, выявит ещё какое-либо повреждение.

Всё случилось из-за неправильного манёвра водителя «Рено». Двигаясь со стороны центра и поворачивая налево на Восточный мост, он не пропустил пассажирский автобус муниципального маршрута №1.

О результатах такого манёвра, помимо разбитого железа, мы написали вначале.

Отметим, что водитель был трезвый и, судя по всему, в здравом уме.

Кстати, при наличии купленного билета за проезд (бумажного или электронного), на пассажирку автобуса распространяются правила страхования пассажиров. Подробности после выздоровления она может узнать в ПАТП-1, единственном муниципальном перевозчике Твери.

Столкновение Рено с автобусом №1 в Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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