Первый автобус для жительницы Твери чуть не стал последним
Столкновение легкового автомобиля с пассажирским автобусом произошло в Твери 17 ноября на улице Вагжанова, при съезде с Восточного моста.
Тяжёлые травмы получила 57-летняя пассажирка автобуса: перелом таза шейки правого бедра, двух рёбер (10 и 11), сильный ушиб грудной клетки и позвоночника.
Возможно дополнительное обследование в больнице, куда доставили несчастную, выявит ещё какое-либо повреждение.
Всё случилось из-за неправильного манёвра водителя «Рено». Двигаясь со стороны центра и поворачивая налево на Восточный мост, он не пропустил пассажирский автобус муниципального маршрута №1.
О результатах такого манёвра, помимо разбитого железа, мы написали вначале.
Отметим, что водитель был трезвый и, судя по всему, в здравом уме.
Кстати, при наличии купленного билета за проезд (бумажного или электронного), на пассажирку автобуса распространяются правила страхования пассажиров. Подробности после выздоровления она может узнать в ПАТП-1, единственном муниципальном перевозчике Твери.
Столкновение Рено с автобусом №1 в Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU