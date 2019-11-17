2019-11-17T07:44:40+03:00
Общество

В Твери отмечают День участковых уполномоченных полиции

«КП»-Тверь» напоминает, как найти своего участкового
Олег ХАДАЕВ
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Участковый из Вышнего Волочка Константин Бобков. Фото: ВВТ, из архива Константина БобковаУчастковый из Вышнего Волочка Константин Бобков. Фото: ВВТ, из архива Константина Бобкова
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Сегодня, 17 ноября, в Твери, как и во всей России отмечается День участковых уполномоченных полиции. Этот праздник отмечается с 2002 года.

Ежегодно «Комсомолка» накануне этого дня проводит конкурс среди участковых инспекторов, вручая победителю автомобиль.

Если у вас возникла надобность, например, вы желаете сегодня поздравить инспектора, «КП»-Тверь» напоминает читателям, как найти своего участкового.

Для это на сайте УМВД по Тверской области есть специальный раздел, где по геолокации, либо по введённому вручную адресу можно узнать имя и звание своего участкового инспектора, а так же найти необходимые контакты и посмотреть его фото.

«Комсомолка» присоединяется ко всем поздравлениям и желаем участковым всего лучшего!

ИСТОЧНИК KP.RU

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