Лучший народный участковый Тверской области должен быть юристом, наставником и даже психологом

На днях в Тверской области определили победителя регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2019». По результатам интернет-голосования лучшим участковым стал сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Вышневолоцкий» капитан полиции Константин Бобков.

Серьезный, симпатичный, с вихром непослушных волос и яркими выразительными глазами, в которых сразу виден интерес к собеседнику. Капитану Бобкову 29 лет. За шесть с небольшим лет он успел поработать в следствии по городу Твери, но в итоге стал участковым у себя на родине, в Вышневолоцком районе, где и трудится вот уже четыре года.

В полицию Константин пришел после Московского университета МВД. Начинал в Твери в филиале, а диплом получал уже в столице. Сразу после учебы вернулся в Волочёк, где и начал работать следователем. Но талантливого парня заметили и командировали в Управление МВД по Тверской области.

- В следственной части по расследованию организованной преступной деятельности УМВД по Тверской области я проработал около двух лет? - рассказывает Константин. - Всякие дела были, в том числе и резонансные. Одним из них стало уголовное дело черных риэлторов, масса других были связаны со сферой экономической деятельности...

Хороший участковый должен знать людей, уметь находить с ними общий язык. Фото: ВВТ, из архива Константина Бобкова

Всё бы ничего. Но вмешалась судьба и решение сменить сферу деятельности. В чем-то его судьбу как полицейского решило рождение дочки Виктории. Так он стал отцом сразу двух детей (у супруги есть старшая дочь Маргарита и Константин её тоже считает своей).

- Дети - это счастье, тем более в моем случае. Ведь у меня дома настоящий женский подряд, - смеётся Константин. - Поэтому, когда пришло время выбирать, как и где жить, чтобы детям было комфортно, я вернулся в Вышний Волочёк. Тогда же и перешел в участковые. К тому времени захотелось активной, подвижной работы с людьми. А эта работа как раз такая.

На вопрос «Участковый в районном городе - это кто?» Константин задумывается лишь на пару секунд.

- В некоторых случаях юрист. Например, когда звонят пожилые люди, я их консультирую по ряду вопросов. Не деньги же им за это кому-то платить. В других случаях - наставник. Я всегда готов помочь советом. А бывает, что приходится и просто помощь оказать физическую или психологическую. Особенно когда случаются неоднозначные ситуации и одной юридической оценки недостаточно. Жизнь ведь порой такое подкидывает, что никакими штатными правилами это нигде не прописано. Но люди, невзирая на это, ждут помощи, а потому надо вникнуть в суть дела и вести себя как-то человечно.

Константин Бобков - при необходимости участковый всегда должен помочь советом. Фото: ВВТ, из архива Константина Бобкова

После таких слов становится понятно, почему Константин Бобков выиграл региональный этап. Хотя сам он, конечно, скромничает.

- Моя победа - это всё благодаря поддержке близких, родственников и участка. Участок ведь у меня большой, один только поселок Красный Май - это 4000 человек. Кому-то уже удалось помочь, с кем-то пока просто пообщался. Но в любом случае они становятся родными в какой-то степени. Хороший участковый - это ведь больше предупреждение преступления. Надо знать людей, уметь находить с ними общий язык, и если преступлений на участке мало, то это характеризует участкового с достойной стороны.

Кстати, работа работой, но и хобби никто не отменял. Константин - человек очень увлеченный. До университета играл на гитаре в группе и гастролировал. Из предпочтений - тяжелая музыка и рок. Признается, что по-прежнему уважает AC/DC и «Metallica», а из российского - «Алису». Кстати, в честь Кости Кинчева его и назвали родители.

Еще одна страсть - мотоциклы. Но с рождением дочки решил немного отойти от них, слишком уж переживали родные. Хотя и сегодня, признается, иногда тянет прокатиться.

ВАЖНО!

На заключительном всероссийском этапе конкурса Константин Бобков будет представлять Тверскую область. Народного участкового будут вновь выбирать жители. Онлайн-голосование пройдет с 1 по 10 ноября на сайте kp.ru.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится девятый раз МВД России совместно с Издательским домом «Комсомольская правда».

Победитель конкурса получит от министра МВД России и «Комсомольской правды» досрочное звание и ключи от новенького УАЗ «Патриот». Награждать троих победителей будут в МВД России 15 ноября, накануне Дня участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября).