Житель Ржева пытался обогатиться за счёт запчастей
В полицию Ржева обратился встревоженный 40-летний автомобилист. Борясь с волнением он поведал, что кто-то сорвал с двери его гаража замок и похитил все автозапчасти.
Прибывшая на место оперативно-следственная группа быстро восстановила картину происшествия и вышла на след подозреваемого.
Спустя малое время удалось задержать и автора — 28-летнего ранее судимого ржевитянина.
Часть запчастей, кстати, взломщик успел продать.
Теперь ему «светит» 158-я утяжелённая второй частью статья «Кража», а это вилка от 200 тысяч штрафа, до пяти лет без воли.
Кстати, Ржев и Ржевский район занимает пятое место по числу преступлений на душу населения среди всех районов Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU