Житель Ржева пытался обогатиться за счёт запчастей

16 Нояб. 18:30 2019-11-16T18:32:26+03:00

Но не удалось, он отправился на новый срок

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В полицию Ржева обратился встревоженный 40-летний автомобилист. Борясь с волнением он поведал, что кто-то сорвал с двери его гаража замок и похитил все автозапчасти.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа быстро восстановила картину происшествия и вышла на след подозреваемого.

Спустя малое время удалось задержать и автора — 28-летнего ранее судимого ржевитянина.

Часть запчастей, кстати, взломщик успел продать.

Теперь ему «светит» 158-я утяжелённая второй частью статья «Кража», а это вилка от 200 тысяч штрафа, до пяти лет без воли.

Кстати, Ржев и Ржевский район занимает пятое место по числу преступлений на душу населения среди всех районов Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU