Криминальная столица Верхневолжья не Тверь

За основу мы взяли статистику преступлений по районам Верхневолжья за десять месяцев 2019 года, которую опубликовала областная прокуратура. Ведомство обнародовало количество различных преступных деяний, зарегистрированных в каждом районе. Наибольшее число злодеяний было выявлено в Твери - 6062. Наименьшее - в Лесном районе - 46.

Но называть Тверь криминальным центром региона, а Лесной - районом, победившим преступность, было бы преждевременно: в статистике не сопоставлялась связь количества жителей с количеством преступлений. А то, что свыше шести тысяч преступлений, так очевидно, что в Твери, где население в 63 раза превышает количество жителей Лесного района вместе с его райцентром, и преступлений гораздо больше.

«КП»-Тверь» решила рассчитать рейтинг криминогенной напряжённости в районах нашего региона, из которого можно будет понять, какова плотность преступлений по отношению к количеству живущих в районе людей. Для каждого района (равно как и для Твери) мы вычислили индекс преступной активности, разделив количество совершённых преступлений на количество жителей района (включая и жителей райцентра). А чтобы не запутаться в длинных десятичных дробях, умножили каждый полученный результат на 1000.

В итоге Тверь оказалась вовсе не на первом месте рейтинга криминогенной напряжённости Тверской области, а на 4-м. А Лесной район попал не на последнюю, а на девятую с хвоста рейтинга строчку.

САМЫЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

«Криминальной столицей» Тверской области оказался Калининский район. На 49 300 жителей там зафиксировано 960 преступлений. Индекс криминогенной напряжённости в Калининскойм районе — 19,4. Бежецкий район, занявший второе место, имеет индекс 19,1. На 24 412 жителей (включая жителей Бежецка) за последние десять месяцев там было совершено 466 преступления. Вышневолоцкий криминалитет обеспечил району третье место: на 68 726 жителей там совершено 1103 преступления. Индекс Вышневолоцкого района — 16,0.

САМЫЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ РАЙОНЫ

Меньше всего преступлений в Сонковском (индекс 4,5), Рамешковском (индекс 5,6) и Удомельском (индекс 5,9) районах. В Сонковском районе с января по октябрь было совершено 52 преступления, живёт в районе чуть больше 11,5 тысяч человек. В Рамешковском районе было совершено 108 преступлений на 19 416 жителей, в Удомельском - 374 преступления на 63 621 жителей.

Место остальных районов в рейтинге преступной активности можно узнать в полном списке.

РЕЙТИНГ КРИМИНАЛЬНОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ РАЙОНОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Калининский - 19,4 (преступлений 960, население 49300)

2. Бежецкий - 19,1 (преступлений 466, население 24412)

3. Вышневолоцкий - 16,0 (преступлений 1103, население 68726)

4. Тверь - 14,4 (преступлений 6062, население 420 850)

5. Ржевский - 13,6 (преступлений 960, население 70680)

6. Осташковский - 12,9 (преступлений 484, население 37660)

7. Торжокский - 11,4 (преступлений 768, население 67548)

8. Бологовский - 11,2 (преступлений 618, население 55386)

9. Кимрский - 10,7 (преступлений 604, население 56522)

10. Нелидовский - 10,7 (преступлений 466, население 43769)

11. Зубцовский - 10,1 (преступлений 225, население 22200)

12. Максатихинский - 9,6 (преступлений 215, население 22396)

13. Калязинский - 9,4 (преступлений 307, население 32796)

14. Лихославльский - 9,2 (преступлений 350, население 38001)

15. Бельский - 9,2 (преступлений 79, население 8594)

16. Фировский - 9,0 (преступлений 87, население 9635)

17. Старицкий - 9,0 (преступлений 273, население 30426)

18. Кувшиновский - 8,9 (преступлений 206, население 23132)

19. Западнодвинский - 8,5 (преступлений 184, население 21579)

20. Конаковский - 8,5 (преступлений 1013, население 119633)

21. Молоковский - 8,4 (преступлений 49, население 5833)

22. Торопецкий - 8,4 (преступлений 253, население 30266)

23. Пеновский - 8,3 (преступлений 80, население 9611)

24. Оленинский - 8,2 (преступлений 133, население 16254)

25. Кашинский - 8,1 (преступлений 314, население 38660)

26. Жарковский - 7,8 (преступлений 61, население 7823)

27. Андреапольский - 7,6 (преступлений 137, население 17942)

28. Кесовогорский - 7,5 (преступлений 85, население 11334)

29. Лесной - 6,9 (преступлений 46, население 6677)

30. Селижаровский - 6,7 (преступлений 115, население 17155)

31. Сандовский - 6,7 (преступлений 57, население 8508)

32. Краснохолмский - 6,4 (преступлений 98, население 15312)

33. Спировский - 6,3 (преступлений 107, население 16967)

34. Весьегонский - 6,3 (преступлений 110, население 17495)

35. Удомельский - 5,9 (преступлений 374, население 63621)

36. Рамешковский - 5,6 (преступлений 108, население 19416)

37. Сонковский - 4,5 (преступлений 52, население 11672)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тверская область попала в первую треть рейтинга криминальной активности регионов

В минувшем октябре Институт региональных проблем опубликовал шестой выпуск Рейтинга криминогенности регионов. Для исследования специалисты изучили данные криминальной активности, а также социально-экономические параметры за июль 2019 года.

Тверская область заняла 26-ю позицию, оказавшись в первой трети криминального рейтинга. Регионом с самой активной преступностью была названа Северная Осетия, недалеко от неё ушли также Приморский край и Республика Коми. Ну а самые законопослушные люди, по мнению составителей, живут на Чукотке, в Белгородской области и Ямало-Ненецком автономном округе.