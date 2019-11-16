2019-11-16T15:49:17+03:00
Общество

На качество дорог в Тверской области можно пожаловаться в соцсеть

В специально созданной группе ждут не только сообщения, но фото и видеоматериалы
Олег ХАДАЕВ
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Ремонт дорог в Тверской области теперь под строгим контролем.Ремонт дорог в Тверской области теперь под строгим контролем.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В социальной сети Вконтакте существует сообщество «Дороги Тверской области». Там размещается вся актуальная информация по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Кроме этого, каждый из посетителей сообщества может оценить качество проводимых работ на дорогах региона.

Для этого можно стать как участником опросов, так и экспертом, приславшим пожелания и оценки о конкретных трассах.

Всё это можно подкрепить фото и видеоматериалами.

За семь месяцев в сообщество поступило более 400 обращений, все они были проверены и по ним принималось решение.

В 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Верхневолжье отремонтировано 104 километра дорог. В следующем году объём планируют увеличить на 50%.

- Приведение в нормативное состояние дорог является одним из стратегических приоритетов в развитии Тверской области, - убеждён губернатор региона Игорь Руденя.

Кстати, недавнее исследование Росстата поставило местные автодороги Тверской области на более высокие позиции, чем аналогичные автомагистрали у соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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