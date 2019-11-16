На качество дорог в Тверской области можно пожаловаться в соцсеть
В социальной сети Вконтакте существует сообщество «Дороги Тверской области». Там размещается вся актуальная информация по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Кроме этого, каждый из посетителей сообщества может оценить качество проводимых работ на дорогах региона.
Для этого можно стать как участником опросов, так и экспертом, приславшим пожелания и оценки о конкретных трассах.
Всё это можно подкрепить фото и видеоматериалами.
За семь месяцев в сообщество поступило более 400 обращений, все они были проверены и по ним принималось решение.
В 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Верхневолжье отремонтировано 104 километра дорог. В следующем году объём планируют увеличить на 50%.
- Приведение в нормативное состояние дорог является одним из стратегических приоритетов в развитии Тверской области, - убеждён губернатор региона Игорь Руденя.
Кстати, недавнее исследование Росстата поставило местные автодороги Тверской области на более высокие позиции, чем аналогичные автомагистрали у соседей.
ИСТОЧНИК KP.RU