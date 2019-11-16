Лучший спектакль для детей показывают в Тверском театре кукол
15 ноября подведены итоги II Международного большого детского фестиваля, который проходил на сцене Московского губернского театра, которым руководит Сергей Безруков.
Победителем в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей» назван спектакль «Журавлиные перья» Тверского театра кукол. Режиссер-постановщик спектакля - Чакчи Фросноккерс, художник-постановщик – Ульяна Елизарова, оба из Санкт-Петербурга.
Конкурировать нашим кукольникам пришлось с более чем 30 театрами России и зарубежья.
Спектакль «Журавлиные перья», поставленный по японской народной сказке, ранее вошёл в Long List «Золотой маски», о чём «КП»-Тверь» сообщала своим читателям.
ИСТОЧНИК KP.RU