Лучший спектакль для детей показывают в Тверском театре кукол

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-16T09:21:35+03:00

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15 ноября подведены итоги II Международного большого детского фестиваля, который проходил на сцене Московского губернского театра, которым руководит Сергей Безруков.

Победителем в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей» назван спектакль «Журавлиные перья» Тверского театра кукол. Режиссер-постановщик спектакля - Чакчи Фросноккерс, художник-постановщик – Ульяна Елизарова, оба из Санкт-Петербурга.

Конкурировать нашим кукольникам пришлось с более чем 30 театрами России и зарубежья.

Спектакль «Журавлиные перья», поставленный по японской народной сказке, ранее вошёл в Long List «Золотой маски», о чём «КП»-Тверь» сообщала своим читателям.

ИСТОЧНИК KP.RU