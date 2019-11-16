Продолжается ремонт разрушенных наводнением дорог в Тверской области

СЕГОДНЯ 06:19 2019-11-16T06:20:30+03:00

Трубу проложили, тем время укрепить насыпь. Фото: ПТО

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15 ноября завершена прокладка водопропускной трубы под дорогой «Гирино» - трасса М-10 «Россия».

Участок дороги был смыт напором воды в результате разгулявшегося циклона в первых числах ноября.

Для ремонта дороги пришлось не только трубу проложить, но и расчистить русло ручья от мусора и бобровых плотин.

Всего на сегодняшний день уже восстановлено движение на 12 дорогах Тверской области в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах.

К ремонту привлекались 43 единицы техники и 54 ремонтника. Для засыпки размытий использовано свыше 1000 кубических метров песка, гравия и щебня.

Ликвидация последствий стихийного бедствия находится на особом контроле губернатора региона Игоря Рудени.

Место, где была размыта дорога. Фото:Yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU