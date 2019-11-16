2019-11-16T06:20:30+03:00
Происшествия

Продолжается ремонт разрушенных наводнением дорог в Тверской области

Пострадали северные районы региона
Олег ХАДАЕВ
Поделиться:
Трубу проложили, тем время укрепить насыпь. Фото: ПТОТрубу проложили, тем время укрепить насыпь. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

15 ноября завершена прокладка водопропускной трубы под дорогой «Гирино» - трасса М-10 «Россия».

Участок дороги был смыт напором воды в результате разгулявшегося циклона в первых числах ноября.

Для ремонта дороги пришлось не только трубу проложить, но и расчистить русло ручья от мусора и бобровых плотин.

Всего на сегодняшний день уже восстановлено движение на 12 дорогах Тверской области в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах.

К ремонту привлекались 43 единицы техники и 54 ремонтника. Для засыпки размытий использовано свыше 1000 кубических метров песка, гравия и щебня.

Ликвидация последствий стихийного бедствия находится на особом контроле губернатора региона Игоря Рудени.

Место, где была размыта дорога. Фото:Yandex.ru

Место, где была размыта дорога. Фото:Yandex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучший спектакль для детей показывают в Тверском театре кукол
Как правильно себя держать перед объективом камеры расскажут в Тверской областной библиотеке имени Горького
Старообрядцам Твери разрешили строить в городе храм
Первый ларёк соответствующий дизайн-коду появился в Твери
Концерт ансамбля индийского танца "Бхарат" соберет в Твери всех влюбленных в Индию
В Твери пройдет благотворительный инклюзивный концерт «Нити добра»
Более 400 школьников приняло участие в конкурсе рисунков Детского музейного центра Твери
В Твери участились вызовы "скорой" к детям и к сердечникам
На Волжском проезде в Твери столкнулись три автомобиля
В Твери водитель уснул за рулем и врезался во встречную легковушку
Мобильные телефоны для осужденных в Тверской области спрятали в самодельных консервных банках
Предпринимателей уведомили о необходимости смены вывесок в центре Твери
Пенсионный фонд будет рассылать жителям Тверской области электронные письма
Более 200 ДТП в Тверской области произошло по вине пьяных водителей
Любительский театр представит тверской публике "Историю с метранпажем" Вавилова
В Тверскую область из Эстонии "депортировали" бурого мишку, воспитанника биостанции "Чистый лес"
В Тверской области оштрафовали директора районного ЗАГСа
В Тверской области женщина задолжала по алиментам на ребенка 150 тысяч рублей
Житель Тверской области задержан за хранение наркотиков
Пригоден ли сгоревший дом в Морозовских казармах в Твери для проживания, решит комиссия
Бешеный лисенок пришел на территорию подсобного хозяйства в Тверской области
В Тверской области у женщины в магазине украли сумку
На станции Тверь будут ловить должников
Лимузины не в почете: в Твери жених приехал за невестой на фуре
За финансирование террористов в Твери осужден житель Средней Азии
В Твери задержали мужчину, который разгуливал с ножом в Московском районе
Три человека пострадали в ДТП под Тверью
Объявлены даты проведения фестиваля "Нашествие - 2020" в Тверской области