Продолжается ремонт разрушенных наводнением дорог в Тверской области
15 ноября завершена прокладка водопропускной трубы под дорогой «Гирино» - трасса М-10 «Россия».
Участок дороги был смыт напором воды в результате разгулявшегося циклона в первых числах ноября.
Для ремонта дороги пришлось не только трубу проложить, но и расчистить русло ручья от мусора и бобровых плотин.
Всего на сегодняшний день уже восстановлено движение на 12 дорогах Тверской области в Лихославльском районе, Весьегонском муниципальном округе, Удомельском, Кашинском и Вышневолоцком городских округах.
К ремонту привлекались 43 единицы техники и 54 ремонтника. Для засыпки размытий использовано свыше 1000 кубических метров песка, гравия и щебня.
Ликвидация последствий стихийного бедствия находится на особом контроле губернатора региона Игоря Рудени.
Место, где была размыта дорога. Фото:Yandex.ru
ИСТОЧНИК KP.RU