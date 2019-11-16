Первый ларёк соответствующий дизайн-коду появился в Твери

СЕГОДНЯ 06:13 2019-11-16T06:13:44+03:00

Это и есть тот самый, первый современный ларё. Фото: Пресс-служба администрации Твери.

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В центре Твери установлен первый современный павильон (ларёк), который соответствует представлению администрации Твери о городской эстетике и вписывается в дизайн-код — концепцию дружелюбного к жителям визуального развития города.

Внешний вид ларька был согласован с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Твери. Изготовлен из современных материалов и органично вписывается в окружающую среду.

Он установлен у дома №9 на Тверском проспекте, на месте двух старых павильонов продававших цветы. Так же цветами и будет торговать.

А ещё павильон совмещён с остановкой общественного транспорта. О стоимости павильона не сообщается.

Появление павильона — событие не случайное. Он вписывается в методическую работу по эстетическому облагораживанию Твери и принятому недавно дизайн-коду города.

- Общий код необходим, чтобы исключить множество согласований. Он пригодится для того, чтобы не доказывать очевидные вещи желающим разместить неподходящую вывеску. - отмечал ранее в интервью «КП»-Тверь» главный архитектор Твери Алексей Жоголев.

ИСТОЧНИК KP.RU