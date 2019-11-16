Первый ларёк соответствующий дизайн-коду появился в Твери
В центре Твери установлен первый современный павильон (ларёк), который соответствует представлению администрации Твери о городской эстетике и вписывается в дизайн-код — концепцию дружелюбного к жителям визуального развития города.
Внешний вид ларька был согласован с департаментом архитектуры и градостроительства администрации Твери. Изготовлен из современных материалов и органично вписывается в окружающую среду.
Он установлен у дома №9 на Тверском проспекте, на месте двух старых павильонов продававших цветы. Так же цветами и будет торговать.
А ещё павильон совмещён с остановкой общественного транспорта. О стоимости павильона не сообщается.
Появление павильона — событие не случайное. Он вписывается в методическую работу по эстетическому облагораживанию Твери и принятому недавно дизайн-коду города.
- Общий код необходим, чтобы исключить множество согласований. Он пригодится для того, чтобы не доказывать очевидные вещи желающим разместить неподходящую вывеску. - отмечал ранее в интервью «КП»-Тверь» главный архитектор Твери Алексей Жоголев.
ИСТОЧНИК KP.RU