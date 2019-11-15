2019-11-15T22:11:31+03:00
Общество

В Твери участились вызовы "скорой" к детям и к сердечникам

Региональный минздрав поделился статистикой работы скорой помощи за прошлую неделю
Виктория ТУШКОВА
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Вызовов по сердечно-сосудистым заболеваниям стало больше на треть.Вызовов по сердечно-сосудистым заболеваниям стало больше на треть.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Согласно данным, представленным министерством, с 4 по 10 ноября Тверская станция скорой помощи выезжала по звонкам 3024 раза. Это на 100 больше, чем неделей ранее.

Серьёзно возросло количество госпитализаций и вызовов к детям, отмечают специалисты. Госпитализировано было 199 детей и подростков.

Вызовов по сердечно-сосудистым заболеваниям стало больше на треть. 98 пациентов обратились в скорую помощь с острым коронарным синдромом (в частности инфарктом), 112 вызовов скорой имели причиной инсультные состояния.

Напомним, Тверская станция скорой помощи теперь обслуживает и Калининский район. Ежедневно по Калининскому району и областной столице работали 32 или 33 бригады. Зафиксированное среднее время доезда составило 14,2 минуты (в Твери) и около 29 минут по Калининскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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